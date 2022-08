Peu de monde avait parié sur MultiVersus, alias le clone de Super Smash Bros., et pourtant, il est en train de déjouer tous les pronostics.

MultiVersus va battre Super Smash Bros. à son propre jeu

Depuis son pré-lancement en bêta ouverte le 26 juillet dernier, MultiVersus connaît une croissance fulgurante. Actuellement, le jeu qui réunit Batman, Taz, Bugs Bunny ou encore Arya Stark compte plus de 20 millions de joueurs.

Nous avons eu un premier semestre fantastique grâce aux résultats de LEGO Star Wars : La Saga Skywalker. Et nous sommes heureux de démarrer le second d'une aussi belle façon avec MultiVersus. Il représente pour nous une étape importante dans le domaine des jeux free to play et nous pensons pouvoir faire quelque chose de significatif, avec un jeu service multiplateforme conçu à partir de zéro qui compile nos propriétés intellectuelles. Nous sommes ravis de voir que 20 millions de fans y sont vraiment réceptifs. David Habbad, président de Warner Bros. Interactive Entertainment, via Venturebeat.

Avec un tel score, il se rapproche dangereusement de son modèle. Super Smash Bros. Ultimate a écoulé à ce jour 28,82 millions. Mais évidemment, ce combat au sommet est à relativiser. D'abord, MultiVersus est un jeu gratuit alors que Super Smah Bros. Ultimate est payant. De plus, le nombre de joueurs est là encore à nuancer car ce ne sont pas forcément des joueurs uniques. En cas d'utilisation de plusieurs comptes sur une même console par exemple, ça sera compatibilisé comme des joueurs différents.

Reste à exister sur le long terme

Cela étant dit, le succès de MultiVersus est bien réel et indiscutable mais le plus dur, ce sera d'exister sur le long terme. Pour cela, des nouveaux personnages viendront agrémenter le casting. Ce mardi 23 août, ce sera au tour de Morty de Rick & Morty de rejoindre les rangs. Puis plus tard, dans le cadre de la saison 1, ce sera Black Adam et le méchant des Gremlins Stripe.

Et puis Super Smash Bros. Ultimate a un autre argument pour lui : sa popularité sur la scène esport, ce qui lui offre une autre exposition.