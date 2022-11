Le jeu de baston MultiVersus est en train de devenir culte avec la présence de nombreux personnages et le prochain qui pourrait arriver va encore dans ce sens.

Décidément, MultiVersus fait fort en terme de casting et le jeu pourrait bien s'offrir un nouveau personnage culte de la pop culture. Une nouvelle fois l'information ne vient non pas de Warner ou du studio Player First Games mais d'un datamineur. Les Goonies en route ?

Vous prendrez bien un peu de Goonies dans votre MultiVersus :

Sur le serveur du Hub de Multiversus, l'un des datamineurs a trouvé une série de mentions aux Goonies, il se pourrait qu'il y ait une chance que Sinok ou l'un des personnages des Goonies arrive bientôt dans Multiversus, mais pour l'instant, je dirais qu'il faut prendre ça comme un grain de sel…

C'est déjà de cette façon que nous avons pu prendre connaissance de l'arrivée d'autres personnages dans le passé. Le film les Goonies est donc mentionné spécifiquement, reste à savoir qui va être de la partie. Il y a de grandes chances qu'il s'agisse de ce bon vieux Sinok mais nous ne sommes pas à l'abri d'une surprise amusante comme pourquoi pas Choco (Chunk en VO) qui est devenu un meme internet depuis plusieurs années.

Chunk dans les Goonies.

Pour l'instant prenons l'information avec des pincettes pour ne pas être déçu. Notons que le fichier de dataminage en question mentionne aussi la présence de Game of Thrones. Deux salles deux ambiances mais de nombreux personnages sont en préparation dans MultiVersus.