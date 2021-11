Une fois n’est pas coutume, les rumeurs disaient vrai. Warner Bros. Games prépare bel et bien un jeu de combat dans lequel s’affrontent de nombreux personnages issus des différentes licences à sa disposition. Et l’éditeur américain vient de le présenter en bonne et due forme. Pas de place aux débats, aux joueurs de déterminer qui est le plus fort entre Batman et… le duo Tom & Jerry.

Warner vient donc d’officialiser MultiVersus, son clone de Smash Bros. opposant des héros venus de nombreuses licences. Il est ici question d’un jeu de combat Free-to-Play prévu sur PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One et PC. Comme l’affirmait la rumeur, le roster du jeu est un melting pot de personnages issus de séries totalement différentes. Pour commencer, WB Games a dévoilé 13 personnages jouables. Les voici sans plus attendre :

Steven Universe

Batman

Harley Quinn

Finn l’humain (Adventure Time)

Jake (Adventure Time)

Sammy Rogers (Scooby-Doo)

Superman

Wonder Woman

Reindog (personnage créé pour le jeu)

Arya Stark (Game of Thrones)

Bugs Bunny

Tom et Jerry

MultiVersus, un roster to be continued

À noter que Warner met en avant le casting qui participera au jeu en VO. Batman sera par exemple doublé par Kevin Conroy (Batman Arkham, etc.) tandis que Sammy sera incarné par Matthew Lillard et que Maisie Williams retrouvera Arya Stark. Et pour rappel, une précédente fuite a d’ores et déjà révélé la présence de Gandalf (Le Seigneur des Anneaux) et de Rick Sanchez (Rick et Morty) dans le jeu.

D’après l’éditeur américain, l’idée principale du jeu est de proposer des combats opposant deux équipes de deux joueurs. Les personnages disposeront de capacités qui leur sont propres. Et la capacité d’un personnage pourra également être exploitée par son coéquipier. Bugs Bunny pourra par exemple creuser des tunnels pouvant être empruntés par le second membre de son équipe. Warner précise cependant que ceux qui le souhaitent pourront jouer en solo.

Le jeu de Warner peut-il rivaliser avec Smash Bros. ?

Pour ce qui est du multi en ligne, Warner parle de jeu cross-platform ainsi que de cross-progression. Des guildes pourront également être créées. Ambitieux, le studio du jeu veut créer un titre avec le meilleur netcode de sa catégorie. Il faudra bien évidemment attendre de juger sur pièce avant de se prononcer à ce sujet.

Les héros du jeu pourront également être personnalisés. Et des skins changeant totalement leur apparence sont proposés. Bien évidemment, le roster initial du jeu n’est pas le roster définitif de MultiVersus. D’autres personnages seront ajoutés par la suite dans ce nouveau concurrent de Super Smash Bros. Le jeu étant Free-to-Play, c’est vraisemblablement du côté des personnages et skins additionnels que se feront les microtransactions.

Pour terminer, Warner Bros. précise que Multiversus est prévu pour l’année prochaine via une sortie mondiale. Les joueurs intéressés peuvent d’ores et déjà s’inscrire sur le site du jeu pour tenter de participer à des phases de bêta à venir.

Que vous inspire cette annonce ? Allez-vous donner sa chance à MultiVersus ? Quels personnages aimeriez-vous voir dans le jeu ? Que dites-vous de sa première présentation vidéo ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.