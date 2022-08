Pour sa saison 1, MultiVersus, le brawler qui marche sur les pas de Super Smash Bros, fait fort. Un anti-héros de DC et un méchant d'une franchise cultissime des années 80 arrivent. Et ce n'est pas fini...

À l'annonce de MultiVersus, beaucoup se sont pris à rêver à un casting 5 étoiles comme Super Smash Bros Ultimate. Et avec les prochaines recrues, on se dirige bien vers un roster ultra solide.

Black Adam et Gremlins débarquent dans MultiVersus

Après LeBron James ou Rick and Morty - Morty sera disponible le 23 août -, MultiVersus muscle sa saison 1 avec deux gros personnages qui devraient faire plaisir. Le premier d'entre eux est l'anti-héros DC qui va bientôt avoir son film avec Dwayne Johnson, Black Adam. Il sera suivi par Stripe, le très vilain mais délicieux méchant de Gremlins, qui en fait baver au pauvre Gizmo dans les films de Joe Dante.

Pas de date de sortie, pas de trailer mais cette illustration ci-dessus.

Dans la dernière mise à jour, dont le patch notes est lisible ici, MultiVersus a fait le choix de rendre Bugs Bunny, Velma et Finn plus faibles. À l'inverse, Arya Stark, LeBron James et Wonder Woman sont plus forts. D'ailleurs, l'Amazone connait un sérieux problème à cause d'un bug. Dès qu'elle frappe un ennemi avec un rebond au sol ou sur un mur, elle subit des dégâts. Le souci devrait être réglé prochainement.

Bientôt Beetlejuice et Elphaba (la méchante sorcière de l'Ouest) ?

Selon des internautes (via VGC), des lignes de dialogues audio sont cachées dans le dernier patch de MultiVersus. Des extraits qui annonceraient l'arrivée, sûrement pour la saison 1, de Beetlejuice et d'Elphaba, la méchante sorcière de l'Ouest du Magicien d'Oz.