Mouse PI For Hide qui est la rencontre entre Mickey et Cuphead, et surtout l'un des jeux les plus attendus de l'année, profite de la période du Summer Game Fest 2025 pour faire son grand retour.

Grâce aux conférences du Summer Game Fest 2025, toute une floppé de jeux, indépendants, AA et AAA, ont été mis en lumière qu'ils s'agissent de titres déjà connus ou fraîchement annoncés. Parmi la pléthore de productions vidéoludiques, il y a Mouse PI For Hire, le premier projet de Fumi Games. Un titre d'action qui renvoie à l'esthétique des vieux cartoons et notamment le célèbre court-métrage Steamboat Willie. Est-ce qu'il mérite sa place dans la liste des jeux indés les plus convoités de 2025 ? Ca a l'air fou !

Mouse PI For Hire sort le grand jeu

Oui, on sait que beaucoup de joueuses et joueurs n'ont d'yeux que pour Hollow Knight Silksong et il arrive d'ici la fin de l'année. Enfin si l'on se fie à ce que la Team Cherry a affirmé. Mais cette suite n'est pas le seul jeu indépendant qui brille par sa direction artistique et le futur Mouse PI For Hire est clairement un prétendant à l'un des plus beaux jeux indés jamais sortis. C'est quoi ? Une rencontre entre Mickey et Cuphead.

Dans Mouse PI For Hire, on incarne le détective Jack Pepper, qui s'est reconverti en enquêteur privé après avoir été un héros de guerre. Un policier qui va se retrouver mêler à une histoire impliquant meurtres et corruptions dans les bas-fonds de Sourisville. À l'occasion du Summer Game Fest 2025, on a pu voir des extraits inédits et ça fait toujours autant envie. Fumi Games a fait le choix de dévoiler une mission qui prend place dans un opéra qu'on infiltre à la recherche d'un certain Roland. Et pour cela, notre détective rongeur aura plusieurs possibilités. Soit payer 30$ pour soudoyer un serveur des cuisines de la bâtisse, soit regarder autour de lui pour se faire la malle à travers un conduit d'aération.

Si Mouse PI For Hire semble très linéaire, il y a des moments où l'on devra obligatoirement emprunter des routes différentes, ou rebrousser chemin comme lorsque l'une des grilles du conduit d'aération cède sous notre poids. Il y a donc toute une partie exploration et plateforme qui évoluera au fil du jeu puisqu'on pourra par exemple obtenir un double saut pour accéder à des collectibles secrets.

Un jeu indé magnifique

Dès l'annonce Mouse PI For Hire s'est imposé comme l'un des jeux indés les plus attendus de 2025 grâce à son esthétique absolument magnifique qui reproduit « le charme d'une animation rétro dessinée à la main inspirée des cartoons des années 1930 ». Oui, comme Cuphead, la différence étant qu'on est ici sur du noir et blanc. Pour un jeu indépendant, il fourmille de détails. Chaque action, arme ou objet est l'occasion d'offrir une animation très léchée et vivante. Que ce soit les tirs des armes, les éclaboussures d'hémoglobine, les morts, les caisses de TNT qui bougent toutes seules ou les persos qui font leur popote de leurs côtés, Mouse PI For Hire capture clairement l'essence cartoonesque.

La seule inconnue pour l'instant, qui mérite d'attendre d'avoir le jeu entre les mains, c'est le gameplay. On doute en effet des sensations ou encore de l'IA, qui est par moments trop spectatrice de l'action, et met du temps à réagir. Dans cette présentation de Mouse PI For Hire, on a également un aperçu d'un combat de boss contre la Cantatrice qui est relativement vite expédié. Après l'avoir battue, notre détective se la joue Nathan Drake et essaye de s'enfuir de l'opéra en feu en liquidant tous les ennemis qui affluent. S'il y a des interrogations, le soft mérite toujours être parmi les jeux indés à surveiller de 2025.

Source : Fumi Games.