Que ce soit Moss ou Moss Book II, on tient là deux incontournables de la plateforme. Avec son univers et son personnage totalement craquants, sa progression fluide et équilibrée, les titres ont su séduire les joueurs. Eh bien bonne nouvelle, le studio Polyarc a une petite surprise qu'il vient de révéler.

Voici le nouveau jeu de Polyarc (Moss)

À sa sortie et encore à ce jour, Moss demeure l'un des meilleurs jeux VR disponibles sur PSVR et PCVR. Une aventure ô combien charmante qui n'a pas déçu avec sa suite, même si comme le premier, on en aurait voulu encore plus. Et d'une certaine manière, les développeurs vont exaucer ce souhait mais en changeant leurs habitudes.

Après ces deux pépites axées solo, le studio Polyarc va se risquer à aller sur le terrain du multijoueur . Un projet qui mûrit dans la tête des développeurs depuis 2015, avant la sortie de Moss, mais qui ne pouvait pas être lancé avant que la réalité virtuelle soit mieux implantée avec des joueurs présents en nombre.

Il est évident, en observant la communauté de joueurs et en prenant en compte certains de nos propres retours, qu'il y a beaucoup de joueurs dans la VR qui cherchent et veulent jouer à des jeux multijoueurs plus compétitifs. Nous sommes ravis de cette opportunité, car la VR offre des possibilités intéressantes pour les jeux multijoueurs. La possibilité de lire la concentration et l'intention de l'autre joueur lorsqu'il bouge la tête et les mains fait partie des éléments qui rendent les jeux en personne si attrayants. Nous sommes impatients de partager ce sur quoi nous avons travaillé et le plaisir que nous avons eu à y jouer. Tam Armstrong, co-fondateur et PDG de Polyarc, via communiqué de presse.

Le nom du jeu et les détails n'ont pas encore été communiqués, mais les premières images confirment qu'il s'agit d'un titre multijoueur dans l'univers de Moss. Les fans reconnaîtront aisément la licence avec le cliché ci-dessous et celui de notre galerie.

Crédits : Polyarc.

Des sessions de tests pour le mois prochain

Comme dit par Tam Armstrong, il fallait impérativement que la VR s'installe dans les foyers, et pour Polyarc, c'est désormais le cas. Ils peuvent donc donner vie à leur projet multijoueur estampillé Moss.

Nous sommes heureux de constater que le public de la réalité rirtuelle continue de croître, comptant désormais des dizaines de millions de joueurs, avec des casques plus conviviaux et accessibles qui sortent chaque année. En tant que studio de développement de jeux qui aspire à créer des jeux pour tous, nous voulons trouver des moyens d'atteindre une plus grande partie du public dans la VR et même créer un espace pour que de nouvelles personnes nous rejoignent. Dans cette optique, le plus grand nombre de joueurs nous donne l'opportunité d'essayer des idées que nous avons pour le gameplay multijoueur qui peuvent offrir plus aux joueurs compétitifs. Tam Armstrong, co-fondateur et PDG de Polyarc, via communiqué de presse.

Pas de date de sortie pour ce nouveau jeu Moss, mais une excellente nouvelle. Il sera jouable via des playtests dès le mois prochain. Pour espérer mettre les mains dessus, il faut s'inscrire à cette adresse. Si vous êtes sélectionnés, rendez-vous le week-end du 14 au 16 avril 2023 pour découvrir le soft en avant-première.