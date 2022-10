L’exclusivité PSVR terminée, Moss Book 2 et sa petite souris se faufilent de plateforme en plateforme. Après avoir fait son trou sur Meta Quest 2, le jeu VR primé se trouve un nouveau foyer réclamé par les joueurs.

Moss Book 2 disponible sur Steam

Acclamé par la critique lors de sa sortie sur PSVR et Meta Quest 2, Moss Book 2 arrive enfin sur de nouveaux casques. Le must-play pour les amateurs de réalité virtuelle est désormais disponible sur Steam et donc sur Index, Meta Rift, HTC Vive et Meta Quest (via Quest Link), pour 29,99 euros. « Les joueurs ont demandé le support de Steam depuis le lancement de Book II, et maintenant nous sommes en mesure de leur apporter l'expérience qu'ils attendaient patiemment sur leurs casques préférés. Et nous sommes impatients de savoir ce qu'ils en pensent » explique Doug Burton, concepteur principal du jeu.

Grâce à son approche unique du jeu à la première personne et en co-op, ses environnements splendides, sa narration et ses personnages riches, Moss Book 2 s’est rapidement imposé comme un incontournable de la VR. Puisqu’une bonne nouvelle ne vient jamais seule, Polyarc annonce également que l’OST du jeu est également en lice pour les Grammy Awards. Composée par Jason Graves, deux fois récompensé par les BAFTA, la bande-originale de Moss 2 est disponible sur Spotify et consorts..