La plus gore des licences de jeu de combat prépare un retour qui fera plaisir aux nostalgiques. La date semble se confirmer pour très bientôt, du moins si on en croit ce leak de Xbox.

L'ère fleure bon le sang et les boyaux ces derniers jours ! La saga Mortal Kombat revient en force sur tous les plans. Alors que le nouveau film se dévoile, les joueurs ne seront bientôt pas en reste. En effet, un nouveau jeu s'est annoncé récemment et il devrait faire son arrivée très bientôt sur PC et consoles. En tout cas, c'est ce qu'a révélé par mégarde Microsoft.

Le jeu rêvé des fans de Mortal Kombat approche

Ce n'était pas tout rose pour la franchise Mortal Kombat dernièrement. Il y a d'abord eu l'arrêt des serveurs d'Onslaught. Ce n'était certes pas le plus populaire des opus, mais cela reste une déception pour sa communauté. Puis, l'annulation d'un nouveau DLC pour MK 1 a semblé comme un chant du signe pour cet épisode qui devait pourtant relancer la saga.

Malgré son statut culte, cela ne suffit pas toujours à maintenir l'intérêt des fans pour la marque. Mais le vent pourrait tourner pour la franchise ! Le film Mortal Kombat 2 a dévoilé sa première bande-annonce à la mi-juillet. Prévu pour le 22 octobre 2025 dans les salles françaises, il pourrait bien avoir droit à une petite mise en bouche vidéoludique avant cela.

En effet, le store Xbox aurait lâché une information capitale quant au prochain jeu Mortal Kombat. Plus exactement, cela concerne la compilation Legacy Kollection, révélée à l'occasion du State of Play de juin 2025. Confiée par Atari au studio Digital Eclipse, elle regroupera les plus grands classiques de la franchises, issus aussi bien de l'arcade que des catalogues des consoles de salon et portables.

Pour l'heure, Mortal Kombat Legacy Kollection nous invite à nous tenir près pour 2025. La compilation s'est listée au passage sur PS4/PS5, PC (Steam), Nintendo Switch 1 et 2, ainsi que sur Xbox Series. Or, Microsoft a peut-être vendu la mèche à propos du dernier détail que les fans attendent : la date de sortie ! Sur son store, le constructeur a affiché un lancement pour le 30 septembre 2025, avant de retirer l'information. Celle-ci pourrait bien se confirmer sous peu, à l'occasion d'un potentiel Nintendo Direct ou, plus probablement, de la compétition EVO du week-end du 1er août !