La franchise de jeu de combat Mortal Kombat, réputée pour son intensité et ses combats spectaculaires, continue de se développer avec l'introduction de nouveaux personnages via des DLC. Le dernier en date à faire son apparition est loin d'être un amateur, et il devrait satisfaire un grand nombre de joueurs, à n'en pas douter, surtout les fans de The Boys. Vous voyez où l'on veut en venir ?

Mortal Kombat invite un fou

Le nouveau personnage de Mortal Kombat est donc Homelander, le célèbre antagoniste de la série Amazon Prime Video The Boys. Bien que la date de sortie précise du personnage n'ait pas encore été annoncée, un nouveau trailer de gameplay a été dévoilé, suscitant l'excitation des fans.

Dans ce trailer récemment publié, Homelander est montré en pleine action, mettant en avant ses capacités uniques et son style de combat. Le personnage est vu consommant du lait maternel, un détail tiré directement de sa caractérisation dans The Boys, et exécutant une fatality impressionnante où il projette son adversaire dans le ciel pour le heurter avec un avion de ligne.

Un héros de plus dans le roster !

Homelander est le cinquième des six personnages DLC qui seront inclus dans le Kombat Pack 1. Ce pack a déjà vu l'ajout de plusieurs autres personnages tels que Omni-Man en novembre 2023, Quan Chi en décembre 2023, et le personnage de Suicide Squad, Peacemaker, doublé par John Cena en mars. Ermac, un ninja de Mortal Kombat, a été ajouté le mois dernier. Le cycle se terminera cet été avec l'arrivée de Takeda Takahashi, un personnage de Mortal Kombat X.

Le Kombat Pack 1 est vendu à 39,99 euros. Ce pack ne comprend pas seulement les six personnages jouables après le lancement, mais aussi une skin exclusive de Johnny Cage avec la voix et l'apparence de Jean-Claude Van Damme, ainsi que cinq combattants Kameo supplémentaires.