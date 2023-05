Si vous aimez l'hémoglobine et les combats 100% violence, voici une bonne occasion de jouer en avance au très attendu Mortal Kombat 1. En effet les personnes intéressées peuvent s'inscrire aux phases Stress Test, non pas directement via leurs consoles PlayStation ou Xbox mais via un site web. Plus précisément vous devez vous rendre sur sur le site Web de WB Games pour tenter votre chance.. Connectez-vous à votre compte WB Games ou créez-en un nouveau. Une fois connecté, vous aurez la possibilité de sélectionner un code Xbox Series X/S ou PS5. Si vous êtes sélectionné, un code devrait vous être envoyé par courriel.

Le stress test pour découvrir le jeu à l'avance

Un peu à l'image du server slam de Diablo 4 l'objectif n'est pas tant de proposer une phase de bêta mais surtout de vérifier les capacités des serveurs pour éviter les déconvenues le jour J. Les développeurs souhaitent d'ailleurs souligner cet aspect pour que les joueurs ne soient pas trop déçus en terme de contenu ou autre.

Le test n'est pas non plus lié à la bêta de précommande de Mortal Kombat 1 qui a été annoncée pour août 2023.

Notons aussi que cette "bêta" ne sera pas disponible sur PC ou sur la Nintendo Switch. Car ces deux versions sont développées par des studios distincts QLOC, Shiver Entertainment et Saber Interactive. Enfin vous n'aurez pas besoin d'un abonnement PlayStation Plus ou Xbox Live Gold pour participer au test, le tout est entièrement gratuit.

Mortal Kombat 1 c'est quoi et ça sort quand ?

Le jeu de combat sera disponible le 19 septembre 2023. Il s'agira non pas d'un épisode 12 mais plutôt d'un reboot de la franchise. Il faut donc s'attendre à du changement. L’idée de ce Mortal Kombat 1 est de reprendre l’univers ainsi que ses personnages pour en livrer une toute nouvelle interprétation. On devrait avoir le droit à un mode scénarisé et des modes de jeu repensés ainsi que de toutes nouvelles fatalités. La plus grosse nouveauté est le Kombattants Kameo qui permet en plein combat de faire appel à un soutien pour une combinaison de pouvoirs. Son fonctionnement devrait être détaillé dans les semaines à venir.