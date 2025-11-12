Quelques mois après le lancement de sa Title Update 3, Monster Hunter Wilds annonce déjà la date de sortie de sa prochaine mise à jour majeure, et c'est pour bientôt.

Doucement mais sûrement, Monster Hunter Wilds se dirige déjà vers son premier anniversaire, que l’on célèbrera dès le 28 février 2026. Et Capcom a beau être à l’œuvre sur le prochain opus de la franchise, Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, il est pourtant loin d’en avoir terminé avec celui-ci. Car ce dernier a peut-être du mal à se constituer un nouveau public malgré un démarrage explosif, cela ne veut pas dire pour autant que le studio compte lâcher l’affaire. Et il nous l’a encore une fois prouvé lors du State of Play d’hier.

Monster Hunter Wilds annonce sa prochaine mise à jour majeure

En effet, comme on pouvait s’y attendre, une conférence dédiée aux productions japonaises et asiatiques ne pouvait décemment pas se faire sans au moins une annonce de Capcom, qui ne rate jamais une seule occasion de faire parler de lui. Et à défaut d’avoir des nouvelles de Pragmata ou Resident Evil Requiem comme certains l’auraient voulu, nous avons tout de même droit à une apparition de Monster Hunter Wilds, qui a annoncé l’arrivée de sa prochaine mise à jour majeure pour le 16 décembre prochain.

Malheureusement, peu d’informations ont alors pu être glanées pour l’occasion, l’apparition de Capcom ayant été, pour ainsi dire, particulièrement brève. Néanmoins, cela nous a tout de même permis d’avoir une première image du Gogmazios, qui fera partie des nouveaux monstres à chasser, en plus d’apprendre que Monster Hunter Wilds étendra son contenu end-game. Un nouvel événement saisonnier, « Festival of Accord », sera également lancé, tandis que de nouvelles améliorations et autres ajustements de gameplay seront réalisés pour l’occasion.

Et bien que la Title Update 4, qui sera bien évidemment gratuite, ne soit d’ores et déjà plus très loin de son lancement, Capcom nous donne rendez-vous début décembre pour une présentation plus étendue de cette dernière lors d’un Monster Hunter Showcase. Ce sera alors également l’occasion d’en apprendre davantage sur Monster Hunter Stories 3 qui, pour rappel, sortira dès le 13 mars 2026. Reste maintenant à voir si d’ici là, la prochaine mise à jour de Monster Hunter Wilds saura offrir à la communauté le contenu end-game dont elle manque cruellement.

