Pour rappel, Capcom nous avait donné rendez-vous hier soir vers 23h chez nous pour un showcase de présentation relatif à Monster Hunter Wilds et Stories 3 : Twisted Reflection. Au dernier moment cependant, les fans attendant la conférence ont fait face à un silence radio total, toute trace de l'événement en direct ayant disparu corps et biens. Le studio japonais n'a toutefois pas perdu de temps pour redonner des signes de vie et expliquer les raisons derrière ce revirement soudain.

Problème de Lagiacrus pour la grande présentation de Monster Hunter Wilds et Stories 3

Hier, Capcom devait se fendre d'importantes annonces tant pour Monster Hunter Wilds que Twisted Reflection. D'un côté, il était question de présenter le contenu de la très attendue quatrième mise à jour gratuite majeure. Pour rappel, celle-ci doit notamment introduire le premier Dragon Ancien du jeu, le Gogmazios, mais également étoffer le contenu endgame, et surtout enfin apporter des améliorations des performances désespérément attendues sur PC. Alors qu'elle doit arriver ce 16 décembre 2025, Capcom devait préparer le terrain avec un stream de présentation, mystérieusement annulé à la dernière minute.

Via notamment le compte X.com officiel de la franchise, l'équipe a expliqué la raison de cette annulation du stream de présentation de Monster Hunter Wilds et Twisted Reflection. Peu avant de démarrer le direct, le Japon a fait l'objet d'une alerte au tsunami et au tremblement de terre. Pour assurer la sécurité de ses employés, Capcom a ainsi préféré repousser cette présentation à un moment plus opportun.

À l'heure où nous écrivons ces lignes, nous n'avons toutefois pas de nouvelle date et horaire pour ce fameux stream de présentation relatif à Monster Hunter Wilds et Twisted Reflection. Gageons toutefois que celui-ci devrait avoir lieu dans les prochains jours, potentiellement juste avant les Game Awards 2025 à venir vendredi matin très tôt chez nous.

