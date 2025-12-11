Après un report d'un stream de présentation dédié à sa franchise monstrueuse reporté en raison d'une alerte tsunami et tremblement de terre au Japon, Capcom a finalement présenté plus en détail la quatrième mise à jour majeure gratuite à venir sur Monster Hunter Wilds ce 16 décembre 2025. L'occasion d'enfin voir le prochain monstre en action, ainsi que toutes les autres nouveautés majeures à attendre sur le jeu. Voyons tout cela plus en détail.

Un tas de nouveautés monstrueuses à venir bientôt sur Monster Hunter Wilds

Qui dit nouvelle mise à jour majeure gratuite de Monster Hunter Wilds dit avant tout nouveau monstre. Après l'Omega Planetikos, objet d'une collaboration avec Final Fantasy 14 Online qui avait quelque peu divisé dans la mise à jour précédente, retour à un monstre en bonne et due forme pour ce quatrième Title Update, et clairement pas des moindres. Le Bassin Pétrolier va en effet accueillir le tout premier Dragon Ancien du jeu : le Gogmazios, introduit dans Monster Hunter 4 Ultimate. Il s'agit d'un monstre capable de manipuler du goudron et les flammes pour provoquer de colossaux ravages. Il a donc toute sa place dans Azuz, un terrain particulièrement propice pour lui.

Le Gogmazios ne sera bien évidemment pas le seul monstre de la quatrième mise à jour gratuite majeure de Monster Hunter Wilds. S'il sera effectivement disponible le 16 décembre 2025, un autre monstre aura droit à une nouvelle variante le 24 décembre 2025 : le Jin Dahaad Alpha Suprême. Enfin, Capcom a annoncé une autre mise à jour à venir quant à elle le 18 février 2026, qui marquera quant à elle l'arrivée de l'Arkveld Alpha Suprême.

D'importants changements et ajouts à surveiller à l'avenir

Outre le Gogmazios et les versions Alpha Suprême du Jin Dahaad et de l'Arkveld, la quatrième mise à jour gratuite majeure de Monster Hunter Wilds apportera bien évidemment son lot de changements et ajouts annexes. Dès le 16 décembre 2025, nous pourrons notamment accéder à une nouvelle variante d'armes Artian en lien avec le Gogmazios, mais aussi à une mécanique de « transcendance d'armure », qui va donc permettre d'améliorer encore plus son équipement. L'arrivée du Gogmazios marquera aussi l'arrivée de nouvelles quêtes annexes, une vague d'équilibrage des armes, et enfin a priori les améliorations de performance tant attendues par les joueurs PC.

Du 19 décembre 2025 au 14 janvier 2026 se tiendra également dans Monster Hunter Wilds le Festival de l'Accord de l'Hiver, intitulé Hymne de Lumen, avec son lot de contenus gratuits en lien avec les fêtes de fin d'année. Enfin, le 18 février 2026, en même temps que l'Arkveld Alpha Suprême, arriveront de nouvelles quêtes « avancées » pensées pour le endgame, « diverses améliorations », et enfin une collaboration spéciale avec Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, qui sortira pour rappel le 13 mars 2026.

Source : Monster Hunter