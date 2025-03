Une fonctionnalité manquante au lancement et ultra demandée par les joueurs de Monster Hunter Wilds est désormais disponible, mais il faudra passer par un mod.

Monster Hunter Wilds a officiellement connu un lancement explosant tous les records, avec notamment huit millions de copies écoulées en seulement trois jours. Il s'agit donc du jeu s'étant le mieux vendu de toute l'histoire de Capcom sur une si courte période de temps. Pour autant, il reste encore bien des choses à réguler dans les Terres Interdites pour en faire un écosystème parfaitement habitable. Le titre souffre en effet de problèmes de performance, et la difficulté se montre globalement en dessous par rapport aux précédents opus. Enfin, le géant japonais s'est fendu d'une demi-solution pour ce qui est d'une fonctionnalité très appréciée des joueurs : le changement d'apparence de l'attirail de son chasseur. En attendant une solution officielle, un mod vient réparer cet écueil, mais forcément uniquement sur PC.

Un mod en apparence très surveillé par les chasseurs de Monster Hunter Wilds

En attendant de futures mises à jour et ajouts de contenus par Capcom pour entretenir la fulgurante lancée de Monster Hunter Wilds, les moddeurs se sont déjà mis au travail pour corriger ce qui peut l'être, du moins sur PC. Tel est notamment le cas de quelques problèmes de performance comme un taux d'images par seconde instable ou un pack de textures HD manquant d'optimisation. D'autres mods viennent encore rehausser la difficulté, ou ajouter des fonctionnalités manquantes du jeu de base.

Parmi eux, un mod qui connaît déjà un joli succès : Layer Any Weapon, par lingsamuel, téléchargeable sur Nexus Mods. Dès le lancement de Monster Hunter Wilds, Capcom a fait l'effort de rendre possible le changement d'apparence de sa tenue dès le mode Expert, en fabriquant n'importe quelle pièce d'équipement. Malheureusement, tel n'est pas le cas des armes. C'est surtout un problème s'agissant des armes Artian, élément central du endgame du jeu, mais à l'apparence qui n'est pas vraiment du goût de tout le monde.

Avec ce mod, il est donc possible de déguiser ses fameuses armes Artian en leur appliquant l'apparence de n'importe quelle autre arme disponible sur Monster Hunter Wilds. Ce notamment afin de correspondre à une tenue donnée, car la Fashion Hunter est un élément emblématique de la franchise. À noter toutefois que l'utilisation d'un mod risque de désactiver les fonctionnalités multijoueur du jeu. Gageons que Capcom proposera une solution plus officielle à ce sujet dans le cadre des fameux Title Updates à venir sur Monster Hunter Wilds. Rappelons que le prochain est prévu en avril, et rajoutera notamment l'iconique Mizutsune, ainsi qu'un hub pour rassembler les chasseurs d'un même lobby, entre autres joyeusetés.

