À l'occasion de sa conférence dans le cadre du Tokyo Game Show, Capcom a enfin annoncé la date de la troisième grande mise à jour gratuite du jeu, mais aussi une monstrueuse surprise.

Capcom avait auparavant prévenu que Monster Hunter Wilds recevrait une troisième mise à jour majeure gratuite courant fin septembre. Le Tokyo Game Show qui bat actuellement son plein fut justement l'occasion d'apporter plus de précisions à son sujet. Après notamment le Lagiacrus et le Seregions dans le second Title Update, le titre phare du géant japonais va donc encore recevoir une quantité monstrueuse de nouveaux contenus très bientôt, mais aussi courant décembre avec une surprise de poids !

La troisième grande mise à jour de Monster Hunter Wilds fait le show à Tokyo

Lors de la cérémonie d'ouverture de la Gamescom 2025, Capcom avait pour rappel annoncé que la troisième grande mise à jour gratuite de Monster Hunter Wilds allait comporter une surprise de taille : un crossover avec Final Fantasy XIV Online. Nous en avons désormais plus ample confirmation grâce à la conférence du Tokyo Game Show. Cela prendra plusieurs formes, comme une apparence des Seikrets qui se transforment en Chocobo, de nouveaux sets d'armes et d'armures exclusives au gameplay unique pour notre chasseur, mais surtout un nouveau monstre : l'Omega Planetes, un boss de raid du jeu original ressemblant à une énorme araignée mécanique. Celle-ci sera accessible aux chasseurs de Rang 41+ à partir du 29 septembre 2025.

Mais ce n'est pas tout ce que le fameux Title Update 3 va apporter à Monster Hunter Wilds en terme de grosses nouveautés. Après le Rey Dau Alpha Suprême et le Uth Duna Alpha Suprême, c'est donc au tour du Nu Udra, le prédateur ultime du Bassin pétrolier, d'avoir droit à sa forme Alpha Suprême. Comme ses congénères, il sera accessible à partir du 22 octobre 2025 via une quête événement exclusive permanente, avec un tout nouveau set d'armure à la clé.

Enfin, diverses quêtes événements inédites arriveront pour récupérer de toutes nouvelles récompenses. Cela coïncidera par ailleurs avec le lancement de l'événement saisonnier en lien avec la période d'Halloween, qui aura lieu du 22 octobre au 12 novembre 2025. Divers packs de cosmétiques téléchargeables seront également disponibles, mais sera fatalement de son côté payant. Qui dit mise à jour dit aussi naturellement des ajustements d'équilibrage, des correctifs de bugs, et on l'espère une amélioration des performances, tant sur PC que sur consoles. Vous pouvez retrouver un résumé de toutes les réjouissances à venir prochainement sur Monster Hunter Wilds via la vidéo ci-dessous.

Rendez-vous est déjà pris pour la quatrième grande mise à jour, avec une énorme surprise

En plus de présenter les nouveautés à venir dans quelques jours sur Monster Hunter Wilds via sa troisième grande mise à jour gratuite, Capcom a conclu sa présentation avec de croustillantes révélations pour celle qui va suivre. Le Title Update 4 arrivera ainsi courant décembre 2025, et on nous tease encore de belles choses. À commencer par l'ajout d'un Dragon Ancien, les monstres les plus emblématiques et puissants de la franchise. Et pas n'importe lequel avec ça : le Gogmazios, introduit dans Monster Hunter 4 Ultimate !

Cela s'accompagnera d'ailleurs d'une extension du contenu endgame. Enfin, un nouvel événement saisonnier en lien avec Noël sera de la partie. Rendez-vous donc dans les prochains mois pour découvrir plus en détail ce que Capcom nous prépare sur Monster Hunter Wilds pour la période des fêtes de fin d'année.

