Ce mercredi, Capcom tenait pour rappel une conférence spécialement dédiée au Tokyo Game Show. Monster Hunter Wilds y a occupé une place toute particulière, puisque le studio y a annoncé la date et le contenu de la troisième mise à jour majeure gratuite du jeu. Cette nouvelle mise à jour et son tout nouveau contenu sont ainsi disponibles dès aujourd'hui, et voici un récapitulatif de ce qu'elle propose.

Une nouvelle mise à jour monstrueuse dispo pour Monster Hunter Wilds

Qui dit troisième mise à jour majeure gratuite de Monster Hunter Wilds dit avant tout nouveaux monstres. Après le Lagiacrus et le Seregios dans la précédente mise à jour majeure, la nouvelle créature à chasser ici prend toutefois une forme très différente. Le monstre du Title Update 3 prend en effet la forme d'un crossover avec Final Fantasy XIV Online : l'Omega Planetikos, une sorte d'énorme araignée mécanique. Pour la chasser, il faudra être minimum Rang de Chasseur 41, et il sera préférable d'y aller en groupe tant il s'annonce redoutable, surtout dans une forme encore plus difficile, également disponible dès aujourd'hui.

Le crossover entre Monster Hunter Wilds et FF14 Online offre toutefois en ce sens deux grosses nouveautés, sous la forme de deux sets inédits : Chevalier Noir et Pictomancien. Ces armures spéciales permettront de débloquer certaines capacités de leurs classes correspondantes dans le MMO de Square Enix. À l'instar du crossover avec Street Fighter 6, ces capacités uniques seront accessibles via la barre d'objets dédiée aux potions et autres. Cela ne sera probablement pas de trop pour terrasser ce nouveau monstre un peu à part, et ainsi récupérer les récompenses que cela implique.

En plus de l'Omega Planetikos, la troisième mise à jour majeure gratuite de Monster Hunter Wilds pousse le crossover jusqu'au bout, puisque même nos Seikret et Palico pourront se mettre aux couleurs de FF14 avec par exemple une apparence spéciale en lien avec les célèbres Chocobo de la franchise. De même, la faune et la flore s'étoffent de nouveaux arrivants en lien avec l'univers de Final Fantasy.

D'autres nouveautés à venir prochainement

Le crossover avec Final Fantasy XIV Online disponible aujourd'hui n'est toutefois que la première vague du contenu à venir sur Monster Hunter Wilds dans le cadre de sa troisième mise à jour majeure gratuite. Le 22 octobre 2025, après le Rey Dau Alpha Suprême et le Uth Duna Alpha Suprême, ce sera au Nu Udra d'avoir droit à sa forme Alpha Suprême, d'abord via une quête Événement, puis via une quête Libre à partir du 29 octobre. Le 22 octobre arrivera également le Festival de la Concorde : Veillée des Rêves, en lien avec Halloween, et battra son plein jusqu'au 12 novembre. Nous reviendrons donc sur tout cela en temps voulu.

Source : Site officiel de Monster Hunter