À peine la seconde mise à jour majeure gratuite de Monster Hunter Wilds est-elle sortie que Capcom date déjà la prochaine et nous en tease le contenu.

Fort maintenant de deux mises à jour gratuites majeures, Monster Hunter Wilds a ainsi reçu plusieurs grosses nouveautés depuis sa sortie en février dernier. À commencer par de nouveaux monstres que sont le Mizutsune, le Lagiacrus et le Seregios, ainsi que de nouvelles versions de monstres déjà existants comme le Zoh Shia Expert, le Rey Dau Alpha Suprême et le Uth Duna Alpha Suprême à venir dans quelques semaines. Le titre s'est également étoffé de nouvelles fonctionnalités comme le Grand Camp ou les quêtes Arène. Capcom ne compte clairement pas s'arrêter là, et nous donne déjà quelques indices pour la troisième mise à jour gratuite majeure à venir.

Comme sur World et Rise, Capcom compte bien agrémenter Monster Hunter Wilds en contenus réguliers via plusieurs mises à jour majeures gratuites, et probablement une extension du même tonneau qu'Iceborne ou Sunbreak dans les cartons. En attendant ce gros DLC, la prochaine étape importante pour les chasseurs des Terres Interdites sera le Title Update 3. Alors que le Title Update 2 vient de sortir ce 31 juin, le studio japonais nous donne déjà quelques informations au sujet de la suivante.

Nous avons notamment la confirmation officielle que la troisième mise à jour majeure gratuite de Monster Hunter Wilds arrivera courant fin septembre, soit dans un peu plus de deux petits mois. Naturellement, cela marquera l'arrivée d'au moins un tout nouveau monstre dans les Terres Interdites. Rappelons toutefois que Capcom teasait également un seul monstre avec le Title Update 2, et nous en avons finalement eu deux. On croise donc les doigts pour que la prochaine mise à jour majeure suive la même voie.

Le Title Update 3 de Monster Hunter Wilds sera également aux couleurs d'un nouveau Festival saisonnier, celui de l'Accord, représentant l'automne. Ce qui impliquera évidemment diverses quêtes événements, en plus des nouveautés en termes de quêtes, fonctionnalité et équilibrages qu'on attend de mises à jour de ce calibre. Espérons toutefois que Capcom se penchera avant cela sur les problèmes de performance du jeu, qui continuent d'attiser la colère de certains joueurs, parfois à un point pour le moins démesuré.

Source : X.com