Attendue à la fin du mois, la prochaine énorme mise à jour gratuite de Monster Hunter Wilds est victime d'un leak, et ça promet bien d'être monstrueux.

Alors que Capcom devait tenir une présentation ce jeudi 26 juin, avec très probablement un segment dédié à Monster Hunter Wilds et son très attendu Title Update 2, PlayStation vend la mèche avant l'heure. Ce qui nous permet de connaître exactement sa date de sortie, et une partie de son contenu. Envoyons une équipe de chasseurs pour voir tout cela de plus près.

Fin mai dernier, Yuya Tokuda, directeur de Monster Hunter Wilds, s'était fendu d'une lettre ouverte à l'attention des joueurs suite à la mise à jour 1.011 du jeu. Celle-ci nous indiquait notamment que le Title Update 2 allait arriver courant fin juin, avec de nombreux changements au programme. Avant de pouvoir nous en dire officiellement plus, PlayStation a lâché dans la nature tout ce qu'il fallait savoir à son sujet avant l'heure.

Date de sortie et nouveaux monstres à venir dans le Title Update 2

Ainsi, nous apprenons que le Title Update 2 de Monster Hunter Wilds sortira ce 30 juin, avec une foultitude de nouveaux contenus. Parmi les plus notables, nous aurons notamment deux nouveaux monstres. Comme confirmé auparavant, le premier est l'emblématique Lagiacrus, le monstre aquatique flagship de Monster Hunter Tri sur Wii. Le second, si l'on en croit des éléments découverts par les data-miners dans les fichiers de Monster Hunter Wilds, serait le Seregios, le monstre volant qui était quant à lui l'un des flagships de Monster Hunter 4 Ultimate. En plus de cela, nous aurons droit à une version Alpha Suprême du Uth Duna, qui va donc succéder au Rey Dau Alpha Suprême.

© Capcom

Un aperçu des autres nouveautés de la prochaine mise à jour majeure de Monster Hunter Wilds

Qui dit Title Update 2 dit évidement plus que de nouveaux monstres dans Monster Hunter Wilds. Sur ce point, les informations dévoilées avant l'heure par PlayStation font notamment état de l'arrivée d'une fonctionnalité très attendue : la possibilité de changer l'apparence de ses armes avec des modèles déjà fabriqués. Adieu donc l'apparence des armes Artian qui ont dominé la meta depuis la sortie du jeu.

D'autres nouveaux contenus sont à prévoir, dont un masque Doshaguma en récompense des fameuses quêtes événements hebdomadaires, et d'autres éléments cosmétiques, malheureusement a priori accessibles via des DLC payants. La deuxième mise à jour majeure de Monster Hunter Wilds devrait également apporter des changements au niveau de l'équilibrage du jeu, et des correctifs particulièrement demandés, notamment sur PC où le titre ne cesse de baisser dans les moyennes d'évaluations des utilisateurs Steam. Nous devrions tout savoir à son sujet lors du Capcom Showcase de ce jeudi 26 juin, ou en tout cas lors du déploiement du Title Update 2 ce 30 juin.

© Capcom

Source : Reddit