Après un leak en début de semaine, l'énorme mise à jour à venir sur Monster Hunter Wilds se présente officiellement, et ça va vraiment être monstrueux.

Même si Capcom s'est fait coiffer au poteau avant l'heure s'agissant des nouveautés majeures à venir sur Monster Hunter Wilds, le géant japonais a profité de sa conférence Spotlight pour officiellement nous présenter le fameux Title Update 2, qui relancera donc la chasse le 30 juin. Nouveaux monstres, nouvelles mécaniques, nouveaux contenus, voici donc un résumé plus exhaustif de ce qui nous attend dans quelques jours.

Malgré le fait que Capcom ait un peu perdu l'effet de surprise concernant le Title Update 2 de Monster Hunter Wilds via une révélation en avance via PlayStation, le studio japonais avait encore gardé quelques informations dans sa manche. Ce notamment s'agissant du fait que nous n'aurons pas droit à un, mais deux nouveaux monstres dans cette mise à jour majeure.

Deux monstres iconiques migrent vers les Terres Interdites

Contrairement au Title Update 1 qui rajoutait seulement le Mizutsune et faisait rentrer le Zoh Shia en difficulté Expert, la seconde mise à jour majeure de Monster Hunter Wilds nous gâte donc de deux vrais nouveaux monstres. Nous avons d'un côté le déjà confirmé et emblématique Lagiacrus, flagship de Tri sur Wii, qui rejoint donc le Mizutsune au rang des monstres aquatiques. Il profite également de la dernière génération de la licence pour se montrer sous sa plus belle forme, avec un tas de nouvelles attaques dans son répertoire. Autre grosse surprise : son combat pourra se poursuivre dans l'eau, comme justement l'opus original sur Wii !

Le second monstre à rejoindre le roster de Monster Hunter Wilds est donc, comme les data-miners l'avaient découvert, le Seregios. Il est donc cette fois question d'un monstre volant et agile, utilisant ses serres pour faire saigner ses proies. Un combat qui demandera donc une certaine dose de réflexes pour en venir à bout. Naturellement, chaque nouveau monstre s'accompagne de ses propres armes et armures. À noter que tous deux apparaîtront sous forme de monstres alpha huit ⭐.

Enfin, Monster Hunter Wilds accueillera son second monstre alpha suprême. Après le Rey Dau Alpha Suprême, place donc au prédateur de la Forêt Écarlate : le Uth Duna. Cette forme va donc proposer un challenge certain, avec de nouvelles attaques pour donner du fil à retordre même aux chasseurs les plus émérites. Il sera disponible du 30 juillet au 30 août.

Le plein de nouveautés s'ajoutent à Monster Hunter Wilds

Title Update 2 oblige, il n'y en a pas que pour les monstres dans la prochaine mise à jour majeure de Monster Hunter Wilds. Sur ce point, nous savions déjà même avant le leak que la très attendue fonctionnalité de changer l'apparence de ses armes arrive enfin. Capcom en profite également pour proposer de nouvelles quêtes événements hebdomadaires, classiques comme en Arène, dont une permettant de fabriquer un masque Doshaguma et d'autres pièces d'équipement. Le Grand Camp va également se mettre aux couleurs d'un nouveau festival pour célébrer l'été : celui des Flammes, à partir du 23 juillet.

Outre ces nouveautés gratuites, le titre profite bien sûr de sa seconde mise à jour d'envergure pour apporter divers équilibrages tant au niveau des armes que des monstres, et déploie une batterie de correctifs de bugs, mais aussi sur le plan des performances, un point très attendu par les joueurs.

Enfin, Monster Hunter Wilds vient également étoffer sa panoplie de cosmétiques, prenant hélas dans ce cas la forme de DLC payants. Nous aurons sur ce point droit à de nouvelles apparences, mais aussi des émotes et divers autres éléments pour épater les canaux de discussion en multijoueur. Capcom en a enfin profité pour indiquer que le Title Update 3 arrivera quant à lui courant septembre.

Source : YouTube