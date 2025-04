Depuis quelques heures, Monster Hunter Wilds s'est mis à jour pour accueillir le très attendu Title Update 1 de ce mois d'avril. Celui-ci apporte un florilège de nouveautés gratuites, de nouvelles fonctionnalités, et aussi son lot de correctifs et d'équilibrages. On vous résumé donc les ajouts les importants à retenir de cette mise à jour proprement monstrueuse. À noter d'ailleurs qu'elle pèse un poids particulièrement conséquent : 10 Go sur PS5, et environ 6 Go sur Xbox Series et PC (ou 16 Go avec le Pack de Textures HD).

Monster Hunter Wilds se garnit grandement en nouveautés

Commençons bien sûr par les ajouts les plus excitants du premier Title Update majeur de Monster Hunter Wilds. Tout d'abord, comme sur World et Rise en leur temps, celui-ci ajoute le Mizutsune, un monstre emblématique de la franchise. Pour le chasser, il faut toutefois avoir atteint le mode Expert et être Rang de Chasseur 21 pour débloquer une nouvelle mission. Sa version Alpha sera quant à elle accessible aux chasseurs de Rang 41+.

Ensuite, le Zoh Shia, le boss de fin du mode Novice de Monster Hunter Wilds, fait son grand retour en Expert. Pour pouvoir le chasser, il vous faudra atteindre le Rang de Chasseur 50. Avec ces deux monstres s'ajoutent également de nouvelles cinématiques et missions secondaires, ainsi que de nouvelles armes et armures, ainsi que des talents spécifiques. De même, la limite d'amélioration des armures reçoit un nouveau cap.

Outre les monstres, Monster Hunter Wilds accueille grâce au Title Update 1 un Grand Hub permettant de rassembler tous les chasseurs d'un même lobby. On y retrouve toutes les commodités d'un camp de base, ainsi que des mini-jeux ou encore le retour de la très attendue Cantine. Le titre reçoit enfin quelques sympathiques nouveautés gratuites, comme des tenues pour Alma, de nouvelles émotes et poses. Le Grand Hub sera également le théâtre d'événements saisonniers, comme celui dédié au printemps à venir.

Des améliorations, correctifs et équilibrages à foison

Qui dit mise à jour majeure dit également son lot d'améliorations, correctifs et équilibrages en tous genres. Là encore, la liste des changements déployés sur Monster Hunter Wilds se trouve particulièrement longue, comme promis par le directeur du jeu dans sa lettre visant à célébrer les 10 millions de ventes du jeu un mois après sa sortie. Certains bienvenus, comme des améliorations des performances globales, notamment sur PC, ou des correctifs de bugs sur certains talents jusqu'à présent cassés, ou pour renforcer l'efficacité de certaines armes comme le marteau ou la lance.

De même, la caméra reçoit quelques bienfaits contre certains monstres, dont le Gore Magala, qui pouvait totalement obstruer notre vision à cause de son immense cape. En parlant de cape, le Manteau de Corruption, jugé trop puissant, voit son efficacité réduite. Pour compenser, les autres capes dureront au contraire plus longtemps ou seront plus efficaces. Enfin, l'option de transférer des objets a été ajoutée au marchand, et ne sera donc plus exclusive à notre tente.

D'autres un peu moins réjouissants, comme une hausse du coût des ressources demandées pour la fusion de joyaux et de pièces Artian. En contrepartie, les points gagnés par certains composants sacrifiés ont cela dit reçu une augmentation. De même, l'arc reçoit de nombreux nerfs, notamment au niveau de la puissance de ses attaques spéciales comme le Perce-Dragon. Vous trouverez les notes détaillés du Title Update 1 de Monster Hunter Wilds sur le site officiel de la licence, cité en source ci-dessous.

Source : Site officiel de Monster Hunter