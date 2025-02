Monster Hunter Wilds a en effet ouvert le bal du State of Play de fort belle manière, avec un tout nouveau trailer nous faisant voir ce qui nous attend à sa sortie le 28 février, mais aussi une partie du contenu gratuit à venir après son lancement. Capcom poursuit donc la tradition des précédents opus de la franchise pour gâter continuellement les chasseurs au fil du temps.

La chasse ne s'arrêtera jamais dans Monster Hunter Wilds avec du contenu gratuit régulier

Pour bien lancer les hostilités du premier State of Play, Monster Hunter Wilds a encore eu droit à une place de choix au tout début de la conférence pour faire d'importantes annonces. À commencer par la présentation d'autres monstres inédits qui seront disponibles à la sortie du jeu le 28 février sur PC, PS5 et Xbox Series. Sur ce terrain, nous avons pu voir deux créatures qui peupleront les Falaises de glace, le quatrième biome du jeu : le léviathan Hirabami, et le prédateur ultime de la région, le titanesque Jin Dahaad. Nous avons également pu voir en action d'anciens monstres de la franchise faisant leur grand retour, tels qu'un Rathalos bien particulier, la Rathian ou le Gore Magala, qui semble encore faire des siennes, comme dans Monster Hunter 4.

En second lieu, Capcom a présenté ses plans pour soutenir Monster Hunter Wilds après son lancement via l'injection saisonnière de contenus gratuits. La première mise à jour majeure en ce sens arrivera dans le courant du printemps 2025, avec le retour du magnifique et glissant Mizutsune, ainsi que des quêtes événements. La semaine juste après sa sortie, le jeu recevra également des quêtes événements pour débloquer divers éléments cosmétiques comme des armures spéciales.

Enfin, Monster Hunter Wilds accueillera cet été une seconde mise à jour majeure, avec encore un nouveau monstre et des quêtes événements à découvrir. Capcom n'entend donc pas délaisser son prochain jeu phare et particulièrement attendu de sitôt, d'ici à la probable sortie d'un DLC dans un an ou deux. Les chasseurs vont donc être bien occupés au fil des prochaines saisons, et ce n'est certainement pas pour nous déplaire.

Source : PlayStation sur YouTube