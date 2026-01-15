Sorti il y a bientôt un an déjà, Monster Hunter Wilds a connu un lancement record pour Capcom. L'enthousiasme n'a cependant pas duré très longtemps, le titre souffrant d'énormes problèmes de performance chez beaucoup de joueurs, notamment sur PC. Cela peut même rendre le titre totalement injouable, et il aura fallu attendre la quatrième mise à jour gratuite majeure sortie en décembre dernier pour enfin avoir des premiers correctifs efficaces, mais pas parfaits. En parallèle, un fan aurait découvert la faille et une solution qui règle complètement la situation. Et la raison derrière ces énormes problèmes de performance s'avère assez improbable, à moins d'être monstrueusement intentionnelle.

Les monstrueux problèmes de performance de Monster Hunter Wilds corrigés... par un fan

L'utilisateur Reddit de_Tylmarande, qui avait d'ailleurs déjà aidé Capcom à corriger les gros problèmes de performance dont souffrait aussi Dragon's Dogma 2, a fait une découverte particulièrement étrange dans l'écosystème de Monster Hunter Wilds. Il a en effet découvert que le code de jeu présentait un comportement étrange s'agissant de vérifier la présence ou l'absence des dizaines de DLC déployés depuis la sortie.

Il a ainsi remarqué que, plus une version de Monster Hunter Wilds dispose de DLC actifs... meilleures sont les performances. De_Tylmarande a fait l'expérience d'essayer une version PC du jeu sans aucun DLC, puis a créé un petit mod lui faisant croire qu'il possédait bien tous les DLC. Le résultat est sans appel : la version sans contenu additionnel souffre d'importants problèmes de performances, tandis que l'expérience est nettement plus fluide sur l'autre. Le créateur du mod a informé Capcom de sa découverte. À noter que ce problème ne serait pas intentionnel, seulement le fruit d'une malencontreuse erreur dans le code du jeu.

Pour l'heure, le mod créé par de_Tylmarande visant à faire croire à Monster Hunter Wilds que tous les DLC sont installés ne l'a pas rendu public. Il a toutefois averti que, si Capcom ne corrige pas prochainement le problème suite à son rapport détaillé, il mettra son mod à disposition des joueurs. Pour l'heure, cela signifie toutefois que ce correctif officieux ne serait accessible que sur PC. Reste maintenant à voir si le studio japonais va faire bon usage de cette découverte salvatrice pour une grande partie de la communauté de Monster Hunter Wilds ou non.

Source : de_Tylmarande sur X.com