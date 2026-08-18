Depuis l'annonce de l'extension de Monster Hunter Wilds au Summer Game Fest 2026, baptisée Ascendance, Capcom est resté assez avare en informations pour la suite du dernier jeu de sa monstrueuse franchise. Tandis qu'on pourrait en apprendre davantage à l'occasion de la Gamescom 2026 la semaine prochaine, le studio japonais propose en attendant pas moins de six petits DLC gratuits pour rappeler le titre au bon souvenir des nombreux chasseurs en manque d'aventure.

6 nouveaux petits DLC gratuits à récupérer sur Monster Hunter Wilds en attendant la suite

À l'occasion de chaque mise à jour majeure et saisonnière de Monster Hunter Wilds, Capcom en a profité pour agrémenter son dernier titre phare de la franchise de chasse de nouveaux contenus et DLC. Certains étaient gratuits, mais beaucoup d'autres étaient en revanche payants. Les 6 DLC gratuits qui nous intéressent ici sortent un peu du cadre, alors que le jeu n'a plus reçu de nouveau contenu majeur depuis l'arrivée du Dragon Ancien Gogmazios dans le cadre du Title Update 4, qui remonte déjà à décembre 2025, suivie par celle de l'Arkveld Alpha Suprême en février 2026.

Les joueurs de Monster Hunter Wilds sont donc de façon assez légitime sur leur faim en attendant Ascendance, l'extension majeure du jeu, mais qui n'arrivera que courant 2027. Qu'à cela ne tienne, Capcom met donc à leur disposition les six petits DLC gratuits suivants :

Le pendentif d'arme Congakart

4 variantes du pendentif d'arme Poogie (autrefois exclusifs à une quête Évenement)

(autrefois exclusifs à une quête Évenement) L'apparence pour Palico Fantaisie Azure Wudwud

Comment récupérer ces 6 DLC gratuits ?

Pour récupérer ces 6 DLC gratuits qu'offre Capcom à tous les joueurs de Monster Hunter Wilds, la marche à suivre est donc la suivante et très simple :

Rendez-vous sur la boutique en ligne de votre plateforme de prédilection (PC via Steam, PS5 ou Xbox Series)

Allez ensuite sur la page dédiée à Monster Hunter Wilds et à ses contenus additionnels

Trouvez les pages correspondantes aux différents DLC

Actionnez le bouton « Ajouter (à la librairie) » pour chacun d'entre eux

Profitez-en quand vous relancez le jeu en vous rendant dans votre tente pour équiper vos armes des pendentifs et votre Palico de sa nouvelle apparence

Source : Capcom