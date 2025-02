L'énorme attente autour de Monster Hunter Wilds approche de son terme, avec une sortie prévue le 28 février sur PC, PS5 et Xbox Series. Avant cela, Capcom nous régalait il y a peu d'un showcase très touffu, avec un excitant trailer flambant neuf, l'annonce de grosses nouveautés et surprises à venir dans la seconde bêta, mais également de diverses fonctionnalités « sociales » très en vogue aujourd'hui. Focus sur celles-ci.

Grand angle sur les fonctionnalités sociales à venir sur Monster Hunter Wilds

Monster Hunter Wilds figure probablement parmi les jeux les plus attendus de l'année, et Capcom en a bien conscience. Le studio japonais semble s'être surpassé pour proposer le jeu le plus complet possible pour l'une de ses franchises les plus lucratives grâce à son best-seller World. Qu'il s'agisse de la traditionnelle chasse au monstre, de l'exploration d'un monde plus vivant que jamais, ou de l'aspect communautaire, le futur titre entend mettre tous les potards à fond.

En parlant de l'aspect communautaire de Monster Hunter Wilds, un gros segment du dernier showcase en date s'intéressait à diverses fonctionnalités sociales qui seront disponibles dès sa sortie le 28 février. À commencer par le désormais traditionnel mode Photo. Vous pourrez donc immortaliser vos moments les plus épiques durant la chasse, comme les plus loufoques entre amis, tant en solo qu'en multi. Même au sein d'un groupe, il sera en effet possible de mettre en pause le jeu pour prendre vos meilleurs clichés.

Ensuite, Monster Hunter Wilds va grandement améliorer la fonctionnalité « Carte de Guilde » des précédents jeux, qui permettait d'afficher son profil aux autres joueurs. Dans ce nouvel opus, il est question d'un « Profil de Chasseur ». Nous pourrons non seulement y intégrer notre personnage, mais aussi une plaque, un fond d'écran et de nombreux autres éléments. L'aspect cosmétique propre à la franchise s'étoffe d'ailleurs comme jamais. En plus de personnaliser notre chasseur, son Palico et sa monture Seikret exclusive à Monster Hunter Wilds, nous pourrons aussi customiser totalement nos camps temporaires. La Fashion Hunter va donc être poussée vers de nouveaux extrêmes, lorsque le titre sortira le 28 février.

Source : PlayStation sur YouTube