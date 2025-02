Après une première bêta ouverte s'étant tenue du 29 au 31 octobre, Monster Hunter Wilds vous laisse encore une chance de l'essayer gratuitement avant sa sortie via une seconde phase de bêta. Celle-ci dispose d'ailleurs de deux sessions, dont une d'ores et déjà accessible, afin que le maximum de chasseurs en herbe puissent (re)découvrir les Terres Interdites. On vous retrace tous les détails à connaître à son sujet.

Monster Hunter Wilds fait clairement l'objet d'énormes attentes, tant de la part des joueurs que de Capcom. Le studio japonais entend en effet proposer une digne « suite » à son best-seller absolu qu'est World. Il veut donc mettre toutes les chances de son côté pour assurer un lancement réussi pour le prochain jeu de sa franchise phare. Cela passe notamment par la possibilité pour un maximum de monde de l'essayer gratuitement avant sa sortie via une bêta ouverte, pour voir de quel bois il se chauffe.

Divisée en deux sessions, la bêta ouverte de Monster Hunter Wilds est ainsi d'ores et déjà disponible depuis ce matin à 4 heures (heure de Paris), et se terminera le lundi 10 février à 3h59 chez nous. Si vous ratez le coche, vous aurez toutefois droit à une session de rattrapage du 14 au 17 février, selon les mêmes horaires. Cette bêta est accessible sur PC (via Steam), PS5 et Xbox Series.

Quel contenu pour cette deuxième vague ?

La seconde bêta ouverte de Monster Hunter Wilds comprendra les mêmes éléments que la première, à savoir l'introduction du jeu, la première mission de l'histoire principale, et l'exploration libre des Plaines venteuses. Vous pourrez y chasser les monstres Chatacabra, Balahara, Dohsaguma et Rey Dau. Cette seconde bêta ouverte introduit cependant deux nouveaux monstres : le Gypceros, un monstre iconique de la franchise, et le flagship de ce nouvel opus, l'Arkveld. Il s'agira clairement de la mission la plus difficile de la bêta, et il faudra donc s 'attendre à un combat acharné.

Heureusement, il sera possible de découvrir l'ensemble du contenu de cette seconde bêta ouverte de Monster Hunter Wilds en multijoueur, avec les fonctionnalités que cela implique. Si vous préférez vous la jouer solitaire, il sera également possible de jouer dans une session solo, mais toujours connecté en ligne si vous sentez le besoin d'envoyer une fusée de détresse à d'autres chasseurs. Ainsi, une connexion à Internet risque d'être requise, mais un mode hors-ligne devrait tout de même être de la partie.

Il convient enfin de noter que cette seconde bêta ouverte de Monster Hunter Wilds utilisera la même build que la première. De ce fait, les changements apportés suite aux retours des joueurs au jeu final ne seront pas incorporés dans cette version bêta. Le gameplay et les performances n'y seront donc a priori pas représentatifs de la version finale, que nous découvrirons à partir du 28 février sur PC, PS5 et Xbox Series.

Source : Site officiel de Monster Hunter Wilds