Le lancement de Monster Hunter Wilds avec plus de 8 millions de copies vendues est impressionnant. Dès le départ, le jeu de chasse a tout pulvérisé sur son passage, sur consoles comme sur PC. Ce nouvel épisode a notamment atomisé des records sur Steam avec un pic à 1 384 608 de joueuses et joueurs. Grâce à cette performance, il est devenu l'un des plus joués de l'histoire de la plateforme de Valve. Mais une production indépendante est en train de créer la surprise.

Monster Hunter Wilds se fait devance sur Steam

Vous pouvez « oubliez » Monster Hunter Wilds si vous jouez sur PC, car un nouveau jeu Steam cartonne et surpasse tout : Schedule I du studio TVGS. Ce titre indé sorti le 24 mars 2025 vous met dans la peau d'un trafiquant de drogues qui déménage dans une ville et qui va devoir recommencer de zéro son activité. « Vous êtes un petit trafiquant de drogues qui débarque dans une nouvelle ville sans argent, sans produit et sans relations. Construisez votre empire de la drogue à partir de rien dans la ville de Hyland Point, sur la côte ouest. Affrontez des forces de l'ordre de plus en plus nombreuses et des cartels mortels pour développer votre empire et atteindre le sommet de la pègre ».

Quel rapport avec Monster Hunter Wilds ? Sur le jeu en lui-même, absolument rien. Toutefois, il y a bien un lien direct avec le soft de Capcom qui vient de se faire devancer par Schedule I. Actuellement, ce titre indépendant est deuxième des meilleures ventes Steam mondiales, juste derrière Counter-Strike 2. On ne connaît pas les chiffres exacts, mais Schedule I a l'air de très bien s'écouler. Pour situer un peu ce succès naissant, voici le top 10 actuel des ventes internationales de Steam :

