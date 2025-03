À l'occasion d'une nouvelle vidéo pour marquer les 21 ans de la franchise, Capcom retrace son monstrueux parcours, récemment marqué par l'énorme lancement de Monster Hunter Wilds. Son directeur, Yuya Tokuda, son directeur créatif Kaname Fujioka et son producteur Ryozo Tsujimoto en profitent pour nous teaser un avenir visiblement radieux pour ce qui se présente comme le plus gros succès commercial jamais enregistré par le géant japonais, mais aussi pour sa licence la plus lucrative dans son ensemble.

Monster Hunter Wilds est très loin d'arrêter la chasse

Avec 8 millions de copies écoulées seulement trois jours après sa sortie le 28 février sur PC, PS5 et Xbox Series, Monster Hunter Wilds est officiellement le jeu ayant connu le plus gros lancement de l'histoire de Capcom. La chasse est cependant très loin de s'arrêter dans les Terres Vivantes. Le géant japonais entend bien continuer à surfer sur ce succès monstrueux avec les désormais traditionnels Title Updates. Le prochain arrivera en avril, avec notamment le retour du Mizutsune, un hub central pour les joueurs d'un même lobby, ainsi que divers ajustements sur l'équilibrage ou encore la difficulté. Le second arrivera quant à lui cet été, avec encore un nouveau monstre et d'autres nouveautés.

Le directeur de Monster Hunter Wilds, Yuya Tokida, profite de cette vidéo pour annoncer avoir « encore plein de choses prévues. Certaines déjà annoncées, d'autres sur lesquelles nous travaillons encore. Nous faisons en tout cas de notre mieux pour rendre le jeu aussi amusant que possible pour tout le monde ». Il promet également que l'équipe va « continuer d'apporter des ajustements via les Title Updates, mais aussi par le biais d'autres mises à jour, en fonction des retours des joueurs ». Malgré un lancement record, rappelons que Monster Hunter Wilds a encore besoin d'une certaine dose de peaufinage pour être au meilleur de sa forme. Le titre souffre en effet entre autres de problèmes de performance, d'une difficulté globalement en-dessous des standards de la franchise, ainsi que de plusieurs bugs s'agissant notamment du bon fonctionnement de certains talents d'armes et d'armures.

Un avenir radieux pour la franchise dans son ensemble

Au-delà de Monster Hunter Wilds, son énorme succès semble avoir plus que jamais galvanisé Capcom à capitaliser sur la franchise dans son ensemble. À ce titre, son producteur, Ryozo Tsujimoto, annonce en conclusion de la vidéo que « il y a tellement plus de surprises à venir, pas seulement pour Wilds, mais pour la franchise en général ». Nous pourrions notamment avoir droit à des quêtes événements en lien avec les précédents opus, mais aussi d'autres spin-offs similaires à la série Monster Hunter Stories. Pour rappel, le jeu mobile Outlanders devrait par ailleurs sortir prochainement.

Enfin, une extension pour Monster Hunter Wilds, rajoutant notamment le rang Maître ainsi que tout un tas de nouveaux monstres et mécaniques de gameplay, comme ce fut le cas avec Iceborne pour World et Sunbreak pour Rise, est très certainement dans les cartons. Quoi qu'il en soit, les fans de la chasse façon Capcom ne risquent définitivement pas de s'ennuyer dans les mois/années à venir.

Source : Monster Hunter sur YouTube