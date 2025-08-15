Monster Hunter Wilds a le vent en poupe ! La dernière mise à jour d'août a amené pas mal de nouveautés avec elle, dont un nouveau niveau de difficulté. Les chasseurs les plus téméraires peuvent même se lancer dans le farming de nouveaux objets pour le contenu de fin de jeu : les talismans. Il s’agit d’une pièce d’équipement aux statistiques aléatoires que l’on ne peut récupérer que sur les plus grosses créatures. Mais visiblement, tout n'était pas rose puisque Capcom vient de déployer un nouveau hotfix pour corriger des problèmes urgents.

Un nouveau patch pour Monster Hunter Wilds

Ce n’est pas une très grosse mise à jour cette fois, mais elle est utile pour rectifier quelques soucis importants. Ce hotfix de Monster Hunter Wilds corrige en effet de gros plantages pouvant faire crasher le jeu dans certaines conditions après l’utilisation du voyage rapide. Les fameux talismans ont eux aussi été mis à jour. Un problème pouvait carrément empêcher le bon fonctionnement de certains effets lors des parties en ligne. Enfin, le dernier correctif concerne un gros bug de l’attaque Focus, une nouveauté de Monster Hunter Wilds très pratique et même indispensable. Ce nouveau hotfix corrige donc l’attaque Focus de la lancecanon qui pouvait ne pas fonctionner correctement et empêchait le joueur de faire un maximum de dégâts. On vous met ici les détails de ce petit patch disponible sur consoles et PC dès maintenant.

Notes de patch 1.021.0 de Monster Hunter Wilds sur PS5, Xbox Series et PC

Correction d’un problème où le jeu pouvait crasher lorsqu’un joueur retournait au camp après avoir été mis KO où simplement après un voyage rapide.

Rectification d’un bug qui faisait que l’effet des talismans ne pouvait pas fonctionner correctement durant une partie en ligne.

Correction d’un bug de l’attaque Focus de la lancecanon qui faisait que l’attaque spéciale ne se lançait pas correctement.

Rendez-vous en septembre pour la mise à jour majeure 3

La prochaine grosse mise à jour à venir sera certainement l’update title 3 (mise à jour majeure 3 en français) qui débarque dès le mois de septembre. On attend ici de nouveaux monstres, de l’équilibrage massif, mais également plusieurs nouveautés encore non annoncées. À la base, l'augmentation à la difficulté devait en faire partie, mais Capcom a préféré déployer une partie des nouveaux contrats dans la dernière mise à jour d'août. Celle de septembre pourrait donc nous réserver d’autres surprises. Capcom tiendra très certainement un petit live comme souvent pour nous dévoiler tout ça.

Source : Capcom officiel