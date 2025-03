Le contenu disponible sur Monster Hunter Wilds depuis sa sortie le 28 février sur PC, PS5 et Xbox Series est déjà particulièrement conséquent. Compte tenu de son monstrueux succès, Capcom n'entend bien sûr pas s'arrêter en si bon chemin. Le titre va en effet recevoir d'importantes mises à jour au fil du temps. Celles-ci rajouteront notamment de nouveaux monstres et fonctionnalités, dont certaines qui manquent beaucoup aux joueurs des précédents opus comme World. Certaines arriveront d'ailleurs pas plus tard que dans l'énorme Title Update de ce mois d'avril. Désireux de satisfaire tout le monde, son studio devrait très probablement en faire revenir d'autres par la suite. Profitons-en pour faire un petit tour d'horizon desdites fonctionnalités à venir et celles attendues par la communauté.

Des fonctionnalités populaires très bientôt de retour dans Monster Hunter Wilds

Avec sa campagne scénarisée en mode Novice et son endgame centré sur les monstres Alpha et les armes Artian, Monster Hunter Wilds est sorti dans une forme plutôt dense en contenu. Grâce à sa boucle de gameplay addictive et immersive et un jeu plus accessible pour les nouveaux venus, le titre connaît le plus gros lancement de toute l'histoire de Capcom. Pour autant, la chasse est encore très loin d'être terminée. En premier lieu, le jeu souffre de problèmes techniques assez dommageables, ainsi que de bugs notamment au niveau du bon fonctionnement de certains talents d'armes et d'armures. Le studio japonais entend apporter des correctifs dès que possible pour peaufiner sa formule.

De même, Monster Hunter Wilds bénéficiera, à l'instar des précédents opus comme World et Rise, d'un suivi sur le très long terme, avec l'injection régulière de nouveaux contenus et fonctionnalités. À ce propos, on sait déjà que la mise à jour majeure d'avril intégrera notamment un hub central pour les chasseurs d'un même lobby. Les joueurs pourront ainsi s'y rassembler avec de nombreuses interactions au programme pour renforcer l'aspect social si cher à la franchise. Ce nouveau hub va en outre faire revenir la fameuse cantine, autre élément emblématique de la licence, où les Palicos nous prépareront des repas de roi qui nous mettront certainement l'eau à la bouche, malgré leur caractère virtuel.

Enfin, le Title Update d'avril de Monster Hunter Wilds fera revenir l'iconique Mizutsune, et reverra la difficulté d'ensemble du jeu à la hausse. Avec cette mise à jour majeure, le titre devrait déjà gagner des points supplémentaires auprès des chasseurs vétérans. D'autres éléments manquent cependant encore à l'appel. Gageons toutefois que Capcom, désireux de satisfaire le plus de monde possible avec son dernier mastodonte en date, devrait répondre tôt ou tard à leurs doléances.

D'autres fonctionnalités très demandées par la communauté potentiellement dans les cartons

Comme on peut le voir sur divers réseaux sociaux ou le subreddit de Monster Hunter Wilds, les joueurs sont globalement comblés par le dernier titre phare de Capcom. Les fans font cependant montre d'une certaine nostalgie s'agissant de fonctionnalités d'anciens opus comme World, qu'ils aimeraient retrouver dans la sixième génération de la franchise. Parmi eux, un élément particulièrement immersif suite à la capture d'un monstre : sa présence dans le hub central de World et Iceborne. Puisque la mise à jour d'avril de Wilds rajoutera justement un hub, il se pourrait que cela fasse aussi son retour.

De même, alors que la fronde a connu des changements très appréciables dans Monster Hunter Wilds, comme la possibilité d'attraper des objets à distance, certains espèrent retrouver la griffe introduite dans Iceborne. Pour rappel, celle-ci permettait de s'agripper à un monstre et ouvrait tout un nouveau pan de gameplay, comme attendrir la partie d'un monstre, ou le fait de le projeter dans un mur ou une autre créature avec une munition chargée dans la fronde. Il se pourrait que Capcom fasse revenir la griffe dans l'extension de Monster Hunter Wilds, qu'on imagine d'ores et déjà en développement, et qui rajoutera le Rang Maître, ainsi qu'un florilège de lieux à explorer, de nouveaux monstres à affronter et nouveautés de gameplay.

Enfin, beaucoup déplorent l'absence de chasses en raids, ou le fait qu'on ne puisse plus affronter le Zoh Shia, le boss final de la campagne scénarisée de Monster Hunter Wilds. Gageons toutefois que Capcom nous prépare déjà des choses excitantes sur ces deux terrains, avec certainement de puissants nouveaux sets d'armes et d'armures à la clé. Rendez-vous pour cela dans le Title Update d'avril, de cet été ou dans les prochains ? L'avenir nous le dira.

Sources : Monster Hunter sur X.com ; Reddit