Capcom a frappé fort, très, très fort. Sa licence Monster Hunter a toujours rencontré un très gros succès au fil des épisodes, mais était quand même considérée comme étant une licence dite de niche. Moins populaire et accessible que d'autres franchises de l’éditeur, comme Resident Evil par exemple, Monster Hunter a tout de même fait son nid sur les plateformes Nintendo pendant des années avant de revenir en grande pompe sur toutes les plateformes avec Monster Hunter World. Carton immédiat, la licence est catapultée loin devant tout le portefeuille de Capcom et devient le jeu le plus vendu de toute l’histoire de l’éditeur. Mais ça, c’était avant la sortie de Monster Hunter Wilds qui est en train de faire encore plus fort.

Monster Hunter Wilds pulvérise tout sur son passage

C’est du jamais vu pour un jeu Capcom, Monster Hunter Wilds est en train d’atomiser tous les records et d’enterrer la concurrence en ce mois de mars 2025. Plus accessible, toujours aussi généreux, le jeu a reçu un accueil critique extrêmement favorable, et les joueurs sont également conquis. Malgré quelques problèmes techniques, notamment sur PC, c’est un carton plein. Plus de 8 millions de copies se sont déjà écoulées en 3 jours seulement et Capcom a déjà gagné plus d’un demi-milliard de dollars.

Des chiffres vertigineux qui donnent le tournis et témoignent d’un engouement sans précédent. Pour preuve, comme s’il en fallait une de plus, sur Steam c’est 1 384 6087 joueurs qui se sont rués dessus dès les premiers jours, c’est colossal. Monster Hunter Wilds est ainsi devenu l’un des jeux les plus joués de toute l’histoire de la plateforme, rien que ça.

Capcom peut tranquillement dormir sur ses deux oreilles, l’avenir de son jeu et de sa licence est déjà tout tracé. Côté joueurs, on aura prochainement le droit à plusieurs mises à jour avec du nouveau contenu. La première arrivera dès le mois d’avril et ajoutera au moins un grand monstre, le Mizutsune tiré de Monster Hunter Rise, mais également une nouvelle place multijoueur et de nouveaux degrés de difficulté.

Et ce n’est là que le début, Capcom compte faire au minimum la même chose qu’avec World et Rise, ce qui signifie que les nouveaux vont s'enchaîner rapidement et gratuitement.