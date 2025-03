Monster Hunter Wilds s'annonçait déjà énorme après la déferlante qu'a été World, le jeu s'étant le mieux vendu de toutes les productions de Capcom. Mais le lancement de sa « suite spirituelle » atteint des sommets plus vertigineux encore, avec des chiffres proprement monstrueux. Une chasse dans les Terres Interdites qui dépasse déjà le maître du Nouveau Monde ?

Un lancement déjà monstrueux pour Monster Hunter Wilds

L'énorme attente autour de la sortie de Monster Hunter Wilds ce 28 février sur PC, PS5 et Xbox Series était palpable, mais il était difficile d'imaginer à quel point. Deux jours à peine après son lancement, nous en avons déjà une première idée grâce notamment au nombre de joueurs Steam connectés simultanément sur le dernier titre de Capcom. Et ces chiffres préliminaires, consultables sur SteamDB, surpassent probablement toutes les espérances. À l'heure où nous écrivons ces lignes, il a en effet dépassé un pic d'1,3 millions d'utilisateurs de la plateforme de Valve.

Une valeur proprement délirante, qui le plaçait quelques heures à peine après sa sortie en deuxième position des jeux les plus joués dans les 24 heures suivant son lancement, juste derrière le mastodonte Counter Strike 2. Pour rajouter de l'huile sur le grill, Monster Hunter Wilds décroche ainsi la 5ème place des jeux les plus joués de tous les temps sur Steam. Le reste du top 5 étant actuellement tenu respectivement par PUBG Battle Grounds, Black Myth Wukong, Palworld et Counter Strike 2. Il s'agit donc clairement, d'un point de vue purement chiffres, d'un retentissant triomphe pour Capcom. Reste à voir si l'engouement autour du jeu est aussi énorme sur PS5 et Xbox Series, plateformes relativement secrètes sur ce point.

Appel aux fusées de détresse

Tout n'est cependant pas aussi rose qu'un Congalala dans les Terres Interdites de Monster Hunter Wilds. Malgré un aussi monstrueux record, le titre affiche actuellement une moyenne d'évaluations « Mitigées », avec 47% d'évaluations positives sur plus de 10 000. Une majorité de joueurs PC lui reprochent en effet d'importants problèmes de performances et des bugs en tous genres, notamment s'agissant de jouer en ligne. Capcom a bien conscience du problème, et se penche déjà sur le déploiement de correctifs visant à réparer le plus rapidement ce qui peut l'être.

Dans l'intervalle, le studio japonais recommande quelques manipulations usuelles s'agissant du lancement d'un nouveau jeu sur PC. À savoir mettre à jour les pilotes de sa carte graphique, désactiver le mode de comptabilité et, à défaut de mieux, revoir à la baisse certains paramètres visuels. Espérons donc que Capcom se fendra rapidement des actions nécessaires pour optimiser la chasse dans Monster Hunter Wilds, afin de poursuivre sur cette lancée d'ores et déjà monstrueuse. Pour rappel, le lancement de World en 2018, notamment sur PC, avait connu peu ou prou les mêmes problèmes, pour finalement devenir le carton planétaire qu'on connaît aujourd'hui.

Sources : SteamDB ; Monster Hunter Status