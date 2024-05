Avant l'arrivée du très attendu Monster Hunter Wilds, la franchise rejoint le panthéon des plus gros succès de Capcom en dépassant un seuil particulièrement symbolique.

Capcom a en effet annoncé que la licence dans son sens large a dépassé les 100 millions de copies écoulées dans le monde entier. Elle rejoint ainsi Resident Evil, une autre série iconique du géant japonais, qui était arrivé à ce résultat en 2020. De jeu niche à ses débuts, la chasse aux monstres est donc officiellement devenue mondialement culte. L'avenir s'annonce donc prometteur pour Monster Hunter Wilds.

Le bel héritage de Monster Hunter Wilds

Monster Hunter a pour rappel fait ses débuts en mars 2004 au Japon. Il s'est ensuite exporté en septembre de la même année aux États-Unis, et en mai 2005 en Europe. La proposition de chasse aux monstres s'est depuis lors construit une petite mais fidèle base de fans, notamment avec ses épisodes sur consoles portables. Il faudra attendre 2018 avec la sortie de World, notamment sur PC en août, pour que la franchise connaisse un essor fulgurant.

Capcom a ainsi indiqué dans un communiqué de presse que Monster Hunter World représente à lui seul un quart des plus de 100 millions de copies vendues à ce jour. Une consécration confirmée par l'arrivée de la très populaire extension Iceborne en 2020. Rise, sorti initialement sur Switch en 2021, puis porté par la suite sur les autres supports, n'a pas démérité non plus. Il représente en effet, toutes plateformes confondues, 15 millions de titres écoulés, en incluant dans l'équation sa très solide extension Sunbreak.

Capcom reconnaît que l'énorme succès des deux derniers jeux estampillés Monster Hunter est principalement dû à leur déploiement multi-plateformes. Le constat était d'autant plus parlant lorsque World est arrivé sur PC, ouvrant la chasse aux monstres à une immense base de joueurs ne connaissant pas forcément la franchise à l'époque. Mieux encore, World est aujourd'hui le best-seller absolu du géant japonais, suivi par Rise et Resident Evil 2 Remake. Monster Hunter Wilds, attendu courant 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series, est donc surveillé avec une attention toute particulière, tant par Capcom que par les fans. Parviendra-t-il à faire mieux que le monstrueux World ? L'avenir nous le dira, avec très probablement une grosse présentation le mois prochain.