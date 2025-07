C’est désormais un rendez-vous régulier qui attend les chasseurs chaque mercredi sur Monster Hunter Wilds. Et ce n’est pas parce que la très grosse Title Update 2 est sortie il y a peu que Capcom va déroger à la règle. Pour cette nouvelle semaine de traque, ce sont 3 quêtes qui sont proposées et toutes sont déjà connues des joueurs vétérans. Comme d’habitude, c’est entièrement gratuit et c’est disponible pour tout le monde, tant que vous respectez les conditions de niveau bien entendu. Pas de grosse folie donc cette semaine et parmi les trois quêtes proposées, deux seront même aussi faciles que très utiles. On parle ici d’« Une langue bien pendue » et « Mélancolie et cruauté ».

Deux quêtes hyper utiles, idéales pour els débutants de Monster Hunter Wilds

La première vous demandera de chasser un Chatacabra, la toute première créature que l’on rencontre et que l’on affronte dans Monster Hunter Wilds. Un monstre clairement pas très dangereux que vous arriverez à chasser facilement à n’en pas douter. Le vaincre vous permettra en revanche de mettre la main sur des sphères d’armures denses et acérées pour améliorer vos équipements de bas niveau. La seconde quête « facile » de cette sélection vous poussera à traquer un Doshaguma, autre grand monstre de début de jeu. Là encore, s’il sera plus costaud que le Chatacabra, cette créature ne devrait pas opposer trop de résistance aux vétérans de Monster Hunter Wilds. Le chasser vous sera toutefois utile pour rapidement faire grimper votre Rang Chasseur (RC), surtout à petit niveau. Ces deux quêtes très utiles et que l’on vous invite à farmer comme des fous, seront disponibles du 2 juillet 2h00 du matin au 9 juillet 1h59. On vous met ci-dessous nos guides pour les faire facilement.

Notre guide pour la quête « Une Langue bien pendue » Difficulté 5 ⭐ RC 21+ Dispo du 12 au 18 mars 2025 23h59 Récompenses : Sphères d’armure variées, notamment des denses et acérées.



Notre guide pour la quête « Mélancolie et Cruauté » Cible : Doshaguma Gardien Difficulté : 5 ⭐- Force 3 RC 21 ou plus Dispo du 4 au 9 avril 2025 1h du matin Récompense : une tonne de Point de Rang Chasseur







Une mission de haut rang de retour pour les vétérans

La dernière quête gratuite, disponible cette semaine sur Monster Hunter Wilds, sera cette fois spécialement conçue pour les chasseurs de haut rang. Dans « Un éclair silencieux », on vous demandera ici de traquer un Rey Dau Alpha Suprême, un immense dragon électrique dans sa forme la plus puissante et dangereuse. Préparez-vous bien avant d’aller l’affronter. Le vaincre sera en tout cas utile pour vous permettre d’acquérir des matériaux rares que vous pourrez utiliser par la suite pour fabriquer des armes et armures de très haut rang. Cette quête pour haut niveau sera disponible du 2 juillet 2h du matin au 16 juillet 1h59.

Notre guide de la quête « Un éclair silencieux » Cible : Rey Dau Alpha Suprême Difficulté : 8 ⭐- Force 3 RC 50 ou plus Récompenses : ingrédients pour fabriquer l'armure Ray Dau Y



Source : Monster Hunter Wilds