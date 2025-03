Monster Hunter Wilds accueille pas moins de trois nouvelles quêtes évènements gratuites cette semaine et elles sont parfaites pour farmer et optimiser son équipement. Après nous avoir permis de faire le plein de sphères d’armure avec sa dernière quête évènement, Capcom nous offre l’opportunité de se remplir les poches de joyaux. Deux quêtes sur trois sont en effet destinées à la récupération de gemmes et la dernière vous offrira un nouvel équipement.

Toutes les nouvelles quêtes gratuites de la semaine sur Monster Hunter Wilds

Trois quêtes évènements sont disponibles dès aujourd’hui sur Monster Hunter Wilds et deux sont faites pour être faites en boucle. Vous avez jusqu’au 25 mars prochain pour chasser une Lala Barina Alpha et un Doshaguma à la chaîne afin de récupérer des joyaux d’armes et d’armure. Chaque quête à ses propres récompenses garanties. La toute dernière mission est quant à elle disponible jusqu’au 1er avril 2025 et vous permet de forger un nouveau casque après avoir chassé une Rathian. Du moins, un bijou doté de statistiques. On vous dis tout avec quelques petites astuces dans al foulée.

Tarentelle sous la pluie

Pour cette nouvelle quête de Monster Hunter Wilds, il faudra abattre ou capturer une Lala Barina Alpha. L’araignée danseuse vous attend dans la Forêt Écarlate. Ce n’est pas une proie bien dangereuse, mais sa paralysie en fait tout de même une menace potentielle. Alpha oblige, elle peut facilement infliger des dégâts et profiter de votre vulnérabilité. Prenez garde à son dard et à spores, et tout devrait bien se passer.

Cible : Lala Barina alpha

: Lala Barina alpha Difficulté : 5⭐ - Force 3

RC 21 ou plus

ou plus Dispo du 19 mars 2025 au 25 mars 00h59

Récompense : des joyaux pour vos armes

Tips et Armure Attention à son dard et à ses spores qui peuvent facilement vous paralyser De l’anti-paralysie peut être une bonne solution La Lala Barina est extrêmement sensible au feu, aux dégâts contondant et à l’étourdissement Brisez les blessures à ses pattes la fera systématiquement tomber au sol Vous pouvez tuer ou capturer le monstre









Tyrans des sables

C’est l’un des premiers grands monstres que l’on affronte dans Monster Hunter Wilds et pourtant le Doshaguma sait être redoutable en haut niveau de difficulté. Heureusement, il est particulièrement lent. Pour cette quête, il ne représente pas de réelle menace pour les chasseurs vétéran. Contentez-vous d’esquiver ou de parer ses plus grosses attaques et de contre-attaquer dès que vous en avez la possibilité.

Cible : Doshaguma

: Doshaguma Difficulté 5⭐ - Force 3

RC 21 ou plus

ou plus Dispo du 19 au 25 mars 00h59

Récompense : des joyaux divers pour votre armure

Tips et Astuces Le Doshaguma n’a pas de grosses faiblesses, mais le feu et la foudre sont très efficaces Inutile de s’acharner sur le torse, sauf si vous avez une arme contondante éventuellement, visez plutôt la tête et les pattes. Si vous avez une arme avec laquelle vous pouvez bloquer, vous pouvez facilement parer ses attaques lourdes et le pousser au duel de force. Vous pouvez tuer ou capturer le monstre









Flamme nocturne du désert, dernière quête de Monster Hunter Wilds cette semaine

La Rathian, un monstre culte de Monster Hunter est de retour dans Wilds et cette dernière est toujours aussi têtue. Il ne faut clairement pas sous-estimer ses dégâts et sa vivacité, d’autant qu’elle peut infliger des afflictions de poison et de feu qui peuvent rapidement faire tourner la vapeur en sa faveur. Faites donc attention, prévoyez des antidotes et des capsules aveuglantes.

Cible : Rathian

: Rathian Difficulté 4⭐- Force 3

RC 9 ou plus

ou plus Dispo du 19 mars 2025 au 1er avril 00h59

Tips et astuces Récompenses : des matériaux pour forger un équipement spécial unique Prévoyez des capsules aveuglantes, elles sont redoutables. Flashez la Rathian dès qu’elle vole pour la faire chuter. Briser ses serres et sa queue l’empêchera de vous empoisonner Attention à sa tête lorsque des flammes en débordent, un simple contact peut vous brûler. Vous pouvez tuer, ou capturer le monstre









Compléter la quête une fois ne suffira pas pour forger le Heaume Expedition α et β. Il faudra en réalité la faire au moins 3 fois pour récupérer assez de Tickets Heaume d'expédition. De plus, il faudra rassembler d'autres ingrédients récupérables sur la Rathian, les squelettes et les gisements de minerai.

Liste des ingrédients pour le Heaume d'Expédition α et β Ticket Heaume Expedition x 3 Ecaille Rathian + x 4 Os Acéros x 2 Cristal Nova x 1 3500 z