Monster Hunter Wilds continue de cartonner sur consoles et PC. Les chasseurs sont des millions, le jeu est un succès incroyable et Capcom commence déjà à le mettre à jour avec du contenu régulier. Il n’est pas encore l’heure aux nouveaux monstres, ou au nouveau hub multijoueur promis avec la grosse mise à jour d’avril, mais on a tout de même le droit à du contenu gratuit chaque semaine. De manière hebdomadaire, des quêtes évènements sont ajoutées et offrent la possibilité de mettre la main sur des objets plus ou moins rares et utiles.

Une nouvelle quête évènement dispo pour Monster Hunter Wilds

Cette semaine sur Monster Hunter Wilds, vous allez pouvoir farmer un maximum de sphères d’armure denses et acérées. Ces objets sont extrêmement importants pour peaufiner votre équipement et permettent d’augmenter significativement votre défense. La nouvelle quête évènement de la semaine vous permet donc d’en récupérer quelques-unes facilement, et surtout de monter rapidement votre armure.

La nouvelle quête évent de Monster Hunter Wilds est disponible du 12 au 18 mars 23h59 sur consoles et PC. Tout le monde peut y avoir accès, à la condition d'avoir une connexion internet et d’avoir le bon rang chasseur. À noter que la quête gratuite Cacophonie Kut-ku est elle aussi encore accessible jusqu’au 18 mars 23h59.

Guide et conseils pour la nouvelle quête

Cette quête de chasse est relativement facile pour les chasseurs chevronnés puisqu’elle demande de chasser un Chatacabra Alpha. Il s’agit donc de la version la plus puissante, de la créature la plus faible de Monster Hunter Wilds. Si vous êtes déjà bien équipé, ça passera comme une lettre à la poste et la quête pourra même être faite plusieurs fois pour farmer quelques sphères d’armure facilement. Dans le cas où vous ne le sentez pas trop, vous pouvez suivre les quelques conseils ci-dessous :

Nouvelle quête : Une Langue bien pendue Difficulté 5 ⭐ RC 21+ Dispo du 12 au 18 mars 2025 23h59 Récompenses : Sphères d’armure variées, notamment des denses et acérées.



Le Chatacabra est sensible à tous les types d’armes et n’est pas bien résistant.

Frapper ses bras peut être une bonne solution pour les briser et le fragiliser rapidement.

Il est très vulnérable à la foudre.

Vous avez le loisir de le tuer ou de le capturer. Tous les types de pièges fonctionnent.







source : Monster Hunter Wilds