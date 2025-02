Le week-end passé, Monster Hunter Wilds se laissait approcher gratuitement avant sa sortie via une seconde phase de bêta ouverte. Une deuxième session aura lieu en fin de semaine. Capcom se fend cependant à ce sujet, et pour tout le monde, d'une réjouissante nouvelle en réponse à la panne du PlayStation Network qui a empêché les joueurs PS5 de profiter d'une bonne partie de la première session.

La bêta de Monster Hunter Wilds joue les prolongations

Après une première bêta ouverte du 29 au 31 octobre, Capcom proposait aux chasseurs en herbe d'en remettre une couche avant la sortie de Monster Hunter Wilds le 28 octobre sur PC, PS5 et Xbox Series. Une seconde phase de bêta s'ouvrait donc, avec un premier jet du 7 au 10 février à 4 heures du matin. Malheureusement, les joueuses et joueurs PS5 n'ont pas pu en profiter comme il se doit en raison d'une panne du PlayStation Network, réparée dans la nuit du samedi au dimanche.

Capcom a ainsi voulu faire un geste, qui profite par-dessus le marché à toutes les plateformes. Ainsi, la seconde vague de la bêta ouverte de Monster Hunter Wilds durera un jour de plus que prévu. Elle se tiendra ainsi du 14 au 18 février, au lieu de se terminer le 17 février comme initialement prévu. Ses horaires d'ouverture et de fermeture ne changent cependant pas : 4 heures du matin.

Sur PS5, mais aussi PC (via Steam) et Xbox Series, vous pourrez donc profiter un jour de plus des éléments disponibles dans la seconde phase de bêta ouverte de Monster Hunter Wilds. À savoir l'intro du jeu, la première mission de l'histoire principale contre le Chatacabra, et la chasse libre des monstres suivants, en solo comme en multi : Balahara, Doshaguma, Rey Dau, Gypceros et Arkveld (deux additions exclusives à cette seconde vague). Les changements opérés suite aux retours des joueurs sur la première bêta ne sont cependant pas inclus, mais le seront dans la version finale du jeu à venir dans 18 petits jours.

