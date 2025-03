Un petit mois après la sortie explosive de Monster Hunter Wilds, Capcom nous invitait en effet aujourd'hui à 15 heures (heure française) pour tout savoir de ce qui nous attend dans le tout premier Title Update du jeu, une mise à jour majeure et gratuite, qui sera déployée le 4 avril, soit dans quelques jours. Au programme : nouveau monstre, de nouveaux défis pour les chasseurs vétérans, une fonctionnalité très attendue, des quêtes événements et une longue liste de changements. On compile tout ce qu'il faut savoir dans notre journal de chasse !

Un monstre iconique se glisse dans Monster Hunter Wilds, et il n'est pas seul !

Commençons bien sûr par le plus gros morceau de la première mise à jour gratuite majeure de Monster Hunter Wilds avec le monstre qu'elle ajoutera. On le connaissait déjà, et il revient dans toute sa grâce couverte de bulles : le Mizutsune quitte Rise pour migrer vers les Terres Interdites. De type aquatique, il compte sur son agilité d'anguille, ses jets d'eau à haute pression et sa capacité à créer des bulles pour confondre le chasseur. Nous pourrons l'affronter via une nouvelle quête à débloquer, avec naturellement un nouveau set d'équipements et d'armes aux talents représentatifs de son caractère pour le moins... glissant.

Ce n'est toutefois pas le seul ajout monstrueux de la mise à jour gratuite d'avril pour Monster Hunter Wilds. Capcom avait en effet promis de rehausser la difficulté du jeu pour les vétérans. Les chasseurs ayant bravé World se doutaient peut-être de quelle forme cela prendrait, et on en a désormais la confirmation : des variations Alpha Suprême de certains monstres viennent sévir dans les Terres Interdites, avec en l'occurrence le Rey Day, accessible aux chasseurs de Rang 50 du 30 avril au 21 mai. Nous avons donc droit à un cran supérieur de challenge par rapport aux monstres Alpha qui représentaient jusqu'alors le endgame du jeu. Cette version Suprême du Rey Dau comprend également une nouvelle forme de son équipement.

Pour compléter l'arrivée du Rey Dau Alpha Suprême dans Monster Hunter Wilds, voici une autre bonne nouvelle : le retour du Zoh Shia, le boss final du mode Novice, qui manquait cruellement à l'appel en mode Expert. Et autant dire qu'il ne va cette fois pas faire de cadeau, même aux chasseurs les plus émérites. Il sera également accessible aux chasseurs de Rang 50, et comprend bien sûr aussi son lot d'équipement.

Le rassemblement des chasseurs

Les monstres ne sont pas les seuls à recevoir une attention toute particulière dans la mise à jour gratuite d'avril pour Monster Hunter Wilds. Un hub central s'installe également, pouvant accueillir tous les chasseurs d'un même lobby pour socialiser et prendre ensemble de succulents repas. La fameuse cantine, qui manquait à beaucoup de vétérans de la franchise, va en effet également y poser ses casseroles. Les serviables Palicos vont donc encore nous régaler de mets qui nous donneront certainement faim dans la vraie vie. Le hub central accueillera également divers événements saisonniers, avec en l'occurrence celui dédié au printemps à venir du 22 avril au 6 mai, avec son lot de quêtes événements associées.

Ce hub central prend en jeu la forme d'un nouveau lieu à retrouver via la carte du monde des Terres Interdites. Outre la cantine, on y retrouvera également toutes les commodités d'un camp de base, à savoir la forge ou encore un coffre pour gérer son inventaire et son équipement, et même des mini-jeux pour s'amuser entre deux chasses. À noter toutefois qu'il ne sera accessible qu'une fois la campagne du mode Novice de Monster Hunter Wilds terminée.

De l'événementiel gratuit et plein de changements à venir sur Monster Hunter Wilds

Pour finir le tour d'horizon des principaux ajouts de la mise à jour gratuite d'avril sur Monster Hunter Wilds, Capcom a également présenté divers quêtes événements qui s'inviteront sur le jeu. À l'instar d'autres quêtes introduites au fil du mois de mars, celles-ci seront à retrouver dans la rubrique correspondante auprès d'Alma, dont on pourra par ailleurs modifier la tenue. Un pack de cosmétiques gratuit en profitera également pour faire son entrée. Il sera encore une fois question de chasser des monstres spécifiques, avec des récompenses spéciales à la clé, comme des Armures Spéciales, ou des ressources rares pour en faciliter la collecte. Les quêtes Arène font également leur entrée dans Monster Hunter Wilds avec la prochaine mise à jour, pour mettre au défi les chasseurs les plus chevronnés et les speedrunners en herbe, avec leur lot de récompenses à la clé.

Enfin, qui dit mise à jour dit également des changements dans le cœur même du jeu, qu'il s'agisse d'en améliorer les performances, de corriger divers bugs ou d'apporter un peu d'équilibrage. De par son statut majeur, le Title Update 1 d'avril dispose en ce sens d'une liste particulièrement touffue d'apports pour améliorer l'expérience générale, renforcer des armes un peu en retrait, ou réduire l'efficacité de certaines autres. Vous trouverez tout cela en détail via notamment le site officiel de Monster Hunter, cité en source ci-dessous.

Une surprise ultra attendue à venir cet été

Pour conclure la vidéo de présentation du contenu proposé dans la mise à jour gratuite d'avril sur Monster Hunter Wilds, Capcom avait enfin une dernière petite surprise qui ravira de nombreux vétérans de la franchise. Nous avons en effet pu entendre un cri dans la toute dernière minute de la vidéo ci-dessous, qui nous fait miroiter le monstre star de la mise à jour gratuite de cet été.

Vous l'aurez peut-être reconnu : il s'agit bien du Lagiacrus, le flagship de Monster Hunter Tri sorti sur Wii en 2009, qui fait enfin son retour après tant d'années d'absence. Celui-ci avait d'ailleurs fait l'objet d'un leak, entre autres monstres retrouvés dans les fichiers de la bêta du jeu, en novembre dernier. Rendez-vous donc cet été pour retrouver une autre créature iconique de la franchise.

Source : Monster Hunter sur YouTube ; Site officiel de Monster Hunter