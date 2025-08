Monster Hunter Wilds est certainement l’un des meilleurs jeux de cette année, et pourtant, il ne cesse de créer la polémique. La première a explosé dès la sortie quand les joueurs PC se sont rendu compte que l’optimisation était aux fraises. Pour certains, ça rendait carrément le jeu difficile à jouer. Si ce n’est pas une polémique, le manque de difficulté a aussi été un gros sujet de débat ces dernières semaines, mais Capcom travaille actuellement dessus, une grosse mise à jour arrive. Et enfin aujourd’hui, une nouvelle gronde se fait entendre à cause d’un ajout, parant d’une bonne intention, qui ressemble à une vilaine mauvaise blague. Et pourtant, ce n’est pas le cas.

Monster Hunter Wilds collectionne les problèmes

Quand on pense à Monster Hunter Wilds, on pense tout de suite à ses monstres à la modélisation remarquable et aux animations léchées. On a tout de suite l’image de combats dantesque, même s'ils sont trop faciles pour beaucoup. Mais on oublie que le visuel ne fait pas tout et si les combats sont si fous, c’est aussi grâce à la bande-son. Les joueurs et les fans aux oreilles sensibles savent que la saga Monster Hunter met généralement le paquet avec sa bande-son. MH Wilds ne déroge pas à la règle, c’est un vrai régal. Pour faire plaisir à ses joueurs, Capcom a donc décidé de la proposer sur Steam. Une bonne idée sur le papier, mais ça a viré au drame : la bande-son de Monster Hunter Wilds est hors de prix et en plus, elle ne profite pas de la meilleure qualité possible.

Une nouvelle polémique qui fait (encore) tout dérailler sur Steam

Si vous voulez craquer pour la bande-son complète de Monster Hunter Wilds sur Steam, il vous en coûtera la bagatelle de 72,99€, soit quasiment le prix du jeu. C’est tout simplement hallucinant, d’autant qu’on sait qu’on peut retrouver les morceaux un peu partout ou que d’autres versions coûtent bien moins cher, même en physique. Comme si la blague n’était pas assez flagrante, le bundle de la bande originale ne propose que des fichiers MP3. De la piètre qualité au vu de ce qu'il est possible de proposer aujourd’hui.

Capture prise par nos soins depuis la page Steam de Monster Hunter Wilds

Les joueurs n’ont pas attendu pour se faire entendre sur les réseaux sociaux, certains appellent déjà à une nouvelle vague de review bombing. À l’heure où ces lignes sont écrites, la note récente est rendue à Extrêmement Négative quand la note globale n’est que Moyenne. Ce n’est clairement pas reluisant pour un jeu de ce calibre. Pour l’heure, Capcom n’a pas réagi à la colère des joueurs, mais une réponse semble inévitable.

Le review bombing a déjà commencé

Source : Steam