En attendant la troisième mise à jour gratuite majeure de Monster Hunter Wilds à venir courant septembre 2025, Capcom s'est en effet récemment fendu d'une annonce à l'attention du public français. Outre une forte présence durant la Gamescom 2025 dans quelques semaines, le dernier titre de la monstrueuse franchise du géant japonais confirme d'ores et déjà sa participation à un gros événement attendu chez nous dans les prochains mois.

Monster Hunter Wilds va faire la Festa en France bientôt

Un peu moins de six mois après sa sortie, Monster Hunter Wilds est, d'après de nombreux charts, l'un des plus gros cartons commerciaux de l'année 2025. Ce malgré notamment une version PC qui affiche encore d'énormes problèmes de performance qui continuent de faire couleur beaucoup d'encre. Petit à petit, Capcom tâche de peaufiner sa formule via des mises à jour pour que tous les chasseurs puissent en profiter pleinement, mais au rythme attendu par les joueurs.

En parallèle, le géant japonais continue de promouvoir Monster Hunter Wilds par plusieurs biais, dont une participation active à des salons comme la Gamescom 2025 à venir prochainement. À ce propos, la monstrueuse franchise a récemment donné rendez-vous aux fans français pour une véritable Festa. Elle battra en effet son plein durant la Paris Games Week 2025, du 30 octobre au 2 novembre prochain.

Le programme pour cette fameuse Festa 2025 s'annonce par ailleurs particulièrement chargé. Tout d'abord avec un pan e-sportif via le tout premier championnat Monster Hunter Wilds européen, la France ayant donc l'insigne honneur d'en être l'hôte. Ensuite, des membres influents de l'équipe comme le directeur du jeu, Yuya Tokuda, et le producteur de la franchise, Ryozo Tsujimoto, seront également de la partie, ainsi que des produits dérivés exclusifs. Enfin, les participants de la Paris Games Week 2025 pourront naturellement jouer à Monster Hunter Wilds, mais aussi d'autres jeux de la franchise, passés comme futurs. On pense à ce sujet notamment à Monster Hunter Stories 3 à venir en 2026, et peut-être, soyons fous, la très attendue extension de Wilds ? Rendez-vous à la Festa 2025 à la PGW 2025 du 30 octobre au 2 novembre pour le découvrir.

Source : Site officiel de Monster Hunter Festa 2025