L'attente suscitée par Monster Hunter Wilds était bien réelle et le jeu bat actuellement tous les records, et notamment sur PC. En effet en quelques heures seulement après sa sortie le vendredi 28 février 2025 sur PS5, Xbox Series X|S et donc PC, un pic à plus d'1,3 millions de joueuses et joueurs a été relevé sur Steam. Autant dire que c'est une performance absolument colossale qui permet à cette licence adorée de rejoindre la cinquième place du top 5 des jeux les joués de tous les temps sur Steam. Rien que ça !

Une nouvelle mise à jour pour Monster Hunter Wilds

Si vous avez osé démarrer l'aventure Monster Hunter Wilds, au risque de mettre de côté votre vie sociale pendant un temps, vous avez dû télécharger la monstrueuse mise à jour day one de 15 Go. RIP les petites connexions. Un patch qui est indispensable pour jouer évidemment et qui apporte notamment un défi plus corsé pour tout le monde. Mais voilà, comme souvent, certains soucis ne sont pas réglés à temps pour le jour de lancement et Monster Hunter Wilds n'y échappe pas. Il y a quelques heures, Capcom a sorti une update 1.000.03.00 sur PS5, Xbox Series X|S et PC Steam pour corriger des problèmes liés à des bugs avec les tutoriels, les menus ou encore aux mécaniques pour reprendre des forces en cuisinant.

Cette mise à jour 1.0000.03.00 est disponible sur toutes les plateformes, mais Capcom a déjà repéré des éléments à modifier pour un prochain patch. Malheureusement, certains joueurs sont bloqués au chapitre 5-1 de l'histoire. De plus, dans certains cas, un PNJ important du chapitre 5-2 peut ne pas apparaitre. De ce fait lorsque cela arrive, la progression est encore stoppée et il n'y a malheureusement aucune solution à part attendre la future mise à jour.

Notes de patch 1.000.03.00

Voici les modifications apportées par le hotfix 1.000.03.00 de Monster Hunter Wilds sur PS5, Xbox Series X|S et PC via Steam.

Pour certains joueurs, les tutoriels déjà visionnés apparaissaient en boucle à la Forge, tandis que certains menus restaient grisés et inaccessibles même après avoir été débloqués

Dans certains cas, et même en remplissant les conditions, le Centre d'ingrédients et le Grill étaient indisponibles

Source : MH Status Updates.