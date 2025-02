Le lancement de Monster Hunter Wilds est imminent, et Capcom avertit en avance de l'arrivée d'un patch day one massif, afin que les chasseurs de tous horizons se préparent en conséquence.

Comme beaucoup d'autres jeux, Monster Hunter Wilds arrivera demain, le 28 février, sur PC, PS5 et Xbox Series avec un conséquent Patch Day One. Si celles et ceux qui ont précommandé sa version numérique peuvent d'ores et déjà le précharger avant d'y jouer sur toutes les plateformes, tel ne sera pas le cas pour la version physique du jeu. Capcom avertit donc les adeptes en ce sens.

Monster Hunter Wilds se prépare à un lancement physique

C'est désormais une tradition bien ancrée : les lancements de la plupart des gros jeux s'accompagnent d'un fameux Patch Day One pour apporter une touche supplémentaire de correctifs de bugs, améliorations de performance et autres. Monster Hunter Wilds ne fera pas exception à la règle, avec en l'occurrence une mise à jour conséquente de 15 Go. Comme promis par Capcom, la version définitive du jeu devrait donc bien mieux se porter qu'une bêta ouverte qui avait inquiété les joueurs au niveau des performances et de l'expérience de jeu globale.

S'il est déjà possible d'installer ce Patch Day One pour la version numérique du jeu, à condition de l'avoir précommandé, il faudra cependant le télécharger en supplément en prenant la version physique, comme indiqué par Capcom sur le compte X.com officiel de la franchise. « Vous voulez prendre une copie physique de Monster Hunter Wilds ? Attention : une mise à jour de la dernière version du jeu d'environ 15 Go est obligatoire pour y jouer. Si vous l'avez précommandé au format numérique, vous pouvez la télécharger dès maintenant ».

Pour jouer à Monster Hunter Wilds en version physique, il faudra donc obligatoirement être connecté à Internet pour télécharger ce patch de 15 Go. À noter toutefois que le jeu dispose autrement d'un mode hors-ligne. Il n'est donc pas nécessaire d'être constamment connecté à un réseau pour partir en chasse, seulement pour installer la dernière version du jeu sur votre machine. Rappelons également qu'un pack de textures 4K sera mis en ligne sur PC à la sortie de Monster Hunter Wilds. Avec ce pack, il occupera toutefois 150 Go d'espace disque, obligatoirement sur un SSD.

Source : Monster Hunter sur X.com