Sorti le 27 février sur PC, PS5 et Xbox Series, Monster Hunter Wilds est officiellement un énorme carton de ce début d'année 2025. Il dépassait en effet la semaine dernière les 8 millions de copies écoulées, avec des records d'audience sur des plateformes comme Steam. Pour autant, malgré un contenu de lancement déjà colossal et un gameplay encensé, tout est loin d'être parfait pour la sixième génération de la franchise phare de Capcom. Le titre souffre malheureusement de nombreux bugs et problèmes de performances, toutes plateformes confondues, que le studio japonais tâche de corriger via des mises à jour comme celle qui nous intéresse ici. Voyons donc ce que le patch 1.000.05.00 fraîchement déployé apporte.

Une nouvelle mise à jour en chasse des bugs sur Monster Hunter Wilds

Malgré un Patch Day One conséquent, Monster Hunter Wilds n'a hélas pas échappé aux foultitudes de bugs et problèmes de performance propres au lancement de nombreux gros jeux. Il rejoint ainsi d'autres titres de Capcom comme Monster Hunter World ou Dragon's Dogma 2 à leur sortie. Qu'il s'agisse de bugs bloquants, d'autres gênes similaires, un framerate instable ou des textures mal gérées par le RE Engine, de nombreux angles sont encore à arrondir.

Entre donc en scène cette nouvelle mise à jour pour Monster Hunter Wilds, nom de code 1.000.05.00, déployée dans la journée sur PC (via Steam), PS5 et Xbox Series. Celle-ci s'intéresse cependant principalement à la correction de divers bugs bloquants et problèmes du même acabit. S'agissant de l'optimisation du jeu et de ses performances, il faudra malheureusement repasser plus tard. Vous trouverez ci-dessous tous les problèmes relevés par Capcom et corrigés par cette nouvelle mise à jour, le tout traduit de l'anglais par nos soins, ou à retrouver via le support du jeu, sur le site officiel de Monster Hunter.

Notes de la mise à jour 1.000.05.00

Les fonctionnalités « Préparer un repas » et « Centre d'ingrédients » sont désormais déblocables après avoir rempli les critères de progression.

Lorsque vous vous dirigez vers Azuz pendant la mission principale : chapitre 2-1, les joueurs continuent de tomber à travers la carte.

Le guide de terrain des monstres n'est pas accessible.

Pendant la mission principale de Monster Hunter Wilds : chapitre 5-2, un PNJ peut ne pas apparaître, ce qui empêche toute progression ultérieure.

À la forge, un problème peut se produire lorsque les didacticiels s'affichent à plusieurs reprises, ce qui désactive certaines options du menu.

Lorsque vous parez l'attaque d'un monstre avec une lance dans certaines conditions, l'arme clignote en rouge et l'effet s'active bien comme prévu.

Lorsque vous utilisez une cape, une compétence d'équipement d'arme n'est plus activable par erreur.

Certains effets peuvent s'afficher en continu lors de l'utilisation de certaines compétences, telles que Performance Optimale et Auto-Amélioration personnelle.

Lorsque vous effectuez avec succès une attaque décalée avec la frappe descendante de l'Insectoglaive dans certaines conditions, le chasseur se fige et ne répond plus à aucune commande.

Problèmes résolus survenant dans certaines conditions avec le rendu de l'écran et provoquant des arrêts forcés de Monster Hunter Wilds.

La fonctionnalité Invitation à un repas sur Azuz et Sild ne se déverrouille pas dans certains cas.

Une notification ou une mise à jour de la présentation de l'environnement peut indiquer que vous avez reçu une invitation à un repas alors qu'elle n'est pas disponible. (Certaines mesures d'atténuation sont désormais en place.)

Un problème se produit lors de l'utilisation de l'équipement, entraînant la suppression des décorations de l'équipement, le retour de la personnalisation du fusil à la valeur par défaut et le retour des Kinsects à la rareté initiale.

Lorsque vous coupez des parties de monstre, les parties se transforment en une partie de monstre d'un autre monstre.

Gravios ne gagne pas de résistance aux étourdissements après avoir brisé ses parties. (Le Gravios bénéficie d'une résistance légèrement réajustée dans la version 1.000.05.00.)

Un problème qui peut provoquer des plantages ou des comportements étranges de certains monstres dans certaines situations.

Certaines compétences ne sont plus activables involontairement.

Certains objets/récompenses ne sont plus obtenables dans certaines conditions.

Lorsque vous essayez d'attraper un poisson avec un filet de capture, les poissons à proximité ne s'éloignent pas du lieu de pêche.

Certaines fonctionnalités environnementales telles que les gravats flottants ne sont plus activables plusieurs fois.

Pendant la mission principale de Monster Hunter Wilds : chapitre 5-2, le chasseur devient insensible à certaines commandes lorsqu'il parle à un certain PNJ.

Le mouvement de soutien de Palico « Attirer les vitaguêpes » peut empêcher le chasseur de répondre à certaines commandes.

Lorsque vous parcourez la liste des quêtes, seules les 20 premières quêtes s'affichent correctement.

Un problème peut provoquer l'arrêt forcé du jeu lors du démarrage d'une partie avec des données sauvegardées ayant rencontré un arrêt forcé.

D'autres problèmes déjà en cours de réparation pour Monster Hunter Wilds

En plus des bugs mentionnés ci-dessus d'ores et déjà corrigés, le billet dédié à la dernière mise à jour en date de Monster Hunter Wilds précise que d'autres problèmes sont actuellement à l'étude pour de futurs correctifs, comme suit :

Une erreur réseau se produit lorsque vous tirez une fusée de détresse juste après le début d'une quête.

Les membres du groupe lié ne sont pas prioritaires par rapport aux autres joueurs et peuvent ne pas apparaître à certains endroits, y compris dans les camps de base.

Les attaques de Palico avec des armes contondantes n'infligent pas de dégâts d'étourdissement et d'épuisement.

Le profil du chasseur n'est pas modifiable correctement dans certains cas.

Certaines missions secondaires ne peuvent pas être accomplies dans certaines situations.

Source : Site officiel de Monster Hunter Wilds