Monster Hunter Wilds s'offre une nouvelle mise à jour mineure et pourtant indispensable pour beaucoup. On vous donne tous les détails, découvrez-les sans attendre.

C'est LE gros carton de cette année 2025 ! Avec plus d'1,3 million de joueuses et joueurs en simultané à son lancement, Monster Hunter Wilds a atteint des records. Ce nouvel opus a achevé de faire connaître la saga de Capcom au grand public et continue de séduire avec des mises à jour régulières. Souvent, elles apportent du nouveau contenu pour enrichir l'aventure. Cependant, la prochaine vient plutôt apporter des correctifs très utiles.

Monster Hunter Wilds règle plusieurs problèmes avec sa mise à jour

Quatre mois après sa sorties, Monster Hunter Wilds a encore de belles nouveautés à partager. Pas plus tard qu'hier, le jeu phénomène rejoignait le catalogue des essais “gratuits” du PS Plus Premium. Ainsi, les abonnés peuvent en essayer les premières heures avant d'éventuellement à la caisse. Mais, pour donner envie davantage, le studio tient à continuer de peaufiner sa copie.

Ainsi, Monster Hunter Wilds va recevoir une nouvelle mise à jour aujourd'hui, mardi 1er juillet 2025. Juste après l'énorme d'hier qui a marqué le retour du Lagiacrus et du Seregios, il s'agit cette fois d'un correctif bien plus modeste pour résoudre des problèmes mineurs, mais qui valent le coup d'un petit coup de polish.

Le patch du jour va ainsi résoudre les crashs qui pouvaient survenir à l'ouverture du menu « Apparence de l'équipement » pour un personnage ou un Palico. De plus, il doit aussi palier l'instabilité de la fréquence d'images lorsque vous vous équipez d'une arme à distance en jouant sur PC. En somme, Monster Hunter Wilds s'apprête à devenir plus stable pour plus de confort en jeu.

Surveillez donc le déploiement de la version 1.020.01.00 de Monster Hunter Wilds dans la journée. Une fois qu'elle sera disponible, les fonctionnalités en ligne ne seront plus disponibles, comme d'habitude. Il vous faudra alors procéder à la mise à jour non seulement pour profiter des correctifs, mais aussi avoir de nouveau accès à ces fonctionnalités. C'est notamment crucial si vous jouez en multijoueur.