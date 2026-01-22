Un mois après sa dernière grosse mise à jour, Monster Hunter Wilds se prépare à accueillir de nouveaux patchs destinés à améliorer l’optimisation du jeu sur PC et consoles.

D’ici un petit mois à compter d’aujourd’hui, Monster Hunter Wilds célèbrera déjà son premier anniversaire. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’après avoir connu un démarrage tonitruant, le titre de Capcom s’est retrouvé embourbé dans un succès pour le moins ronronnant. En cause notamment : ses nombreux problèmes d’optimisation, qui font encore beaucoup réagir les joueurs actuellement. Loin de se débiner, le studio continue toutefois de faire son possible pour corriger le tir, et on connait d’ores et déjà la date de la prochaine mise à jour.

Les prochaines mises à jour de Monster Hunter Wilds datées

Dans un nouveau post publié sur ses réseaux sociaux, Capcom a en effet annoncé qu’un nouveau patch serait déployé pour Monster Hunter Wilds le 28 janvier prochain, à 3h du matin (heure française). Ce dernier, qui fera entrer le jeu dans sa version 1.040.03.01 comprendra alors des améliorations d’optimisation pour des processus spécifiques à la version Steam, ainsi que de nouvelles options visant à réduire la charge de traitement. Il comprendra également une révision des pré-réglages pour l’ensemble des joueurs.

Les choses ne s’arrêtent toutefois pas là, puisque Capcom en a également profité pour annoncer la date de la mise à jour suivante, prévue pour le 18 février. Faisant entrer Monster Hunter Wilds dans sa version 1.041, celle-ci continuera alors d’optimiser la stabilité et les performances du jeu sur l’ensemble des plateformes, en plus d’introduire des améliorations supplémentaires. Les détails à ce sujet restent naturellement minces pour le moment, mais le studio nous en dira davantage tandis que nous approcherons de la date en question.

« Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont signalé des problèmes et partagé leurs commentaires » conclut alors comme d’habitude Capcom. « Nous vous remercions pour votre soutien continu à Monster Hunter Wilds ». Il ne reste plus qu’à espérer qu’après un an de travail, les choses commenceront enfin à s’améliorer pour le titre, qui aura d’ailleurs très bientôt de la concurrence. Car rappelons que le 13 mars prochain, Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection viendra lui emboîter le pas sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2.

Source : Capcom