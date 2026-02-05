Tandis que Monster Hunter Wilds approche déjà dangereusement de son premier anniversaire, le travail continue pour Capcom. En effet, l’éditeur a beau se préparer pour le lancement de Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, prévu pour le 13 mars prochain, cela ne l’empêche pas de continuer à suivre le dernier opus en date, qui vient d’ailleurs tout juste d’accueillir une mise à jour très attendue par la communauté PC. Et en attendant le prochain patch, annoncé pour le 18 février, Capcom pourrait bien avoir une autre jolie surprise sous le coude.

L’annonce de Monster Hunter Wilds imminente sur Switch 2 ?

C’est en tout cas ce qu’a déclaré l’insider Nate the Hate sur YouTube, dans une vidéo revenant sur ses prédictions pour le Nintendo Direct Partner Showcase d’aujourd’hui. Car oui, la firme de Kyoto, décidément très en forme en ce début d’année, nous donne rendez-vous cet après-midi pour une nouvelle conférence dédiée aux jeux third-party, parmi lesquels Monster Hunter Wilds pourrait bien se glisser. « S’il y a bien un jeu qui sera présent, c’est celui-là » clame-t-il notamment, même s’il précise ne pas avoir d’information particulière à ce sujet.

Cela étant, il faut avouer que la présence de Monster Hunter Wilds lors de la conférence ne serait pas non plus si surprenante que cela. Tout d’abord parce que s’il y a bien un éditeur qui joue le jeu à fond vis-à-vis de la Nintendo Switch 2, c’est Capcom. Et les sorties day one de Resident Evil Requiem et Pragmata sur la machine de Nintendo peuvent en témoigner. Mais aussi surtout parce que l’existence de cette version du jeu a fuité il y a maintenant plusieurs semaines, ce qui ne laisse pas vraiment beaucoup de place au doute.

À ce stade, la grande question n’est ainsi pas de savoir si Monster Hunter Wilds sortira bel et bien sur Nintendo Switch 2, mais plutôt dans quel état. Car si l’on se réfère aux premiers bruits de couloir à ce sujet, les performances du jeu pourraient bien être monstrueuses… dans le mauvais sens du terme. Ce qui pourrait peut-être expliquer pourquoi, contrairement à Resident Evil Requiem et Pragmata, Capcom n’a toujours pas daigné officialiser l’arrivée du jeu sur Nintendo Switch 2. Réponse, on l’imagine, dans les prochaines heures.

Source : Nate the Hate