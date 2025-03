Même si Monster Hunter Wilds a explosé tous les records de Capcom depuis sa sortie le 28 février sur PC, PS5 et Xbox Series, le nouveau jeu de sa franchise phare a encore besoin d'être peaufiné sur plusieurs points, comme notamment les performances ou certaines fonctionnalités améliorant la qualité de vie. Comme toujours, les moddeurs répondent présent en attendant des solutions plus officielles via des mises à jour, mais qui ciblent fatalement seulement la version PC du jeu.

Une meilleure qualité de vie pour la chasse dans Monster Hunter Wilds grâce à ces mods

Un peu moins d'un mois après sa sortie, Monster Hunter Wilds peut déjà compter sur une communauté de moddeurs très solide pour améliorer ce qui peut l'être. La semaine dernière, nous vous parlions notamment d'un mod permettant de changer l'apparence de son arme. Une option qui n'est actuellement possible que pour les armures, une fois arrivé en mode Expert. Aujourd'hui, on s'intéresse à deux mods qui peuvent valoir le détour, surtout si vous avez de gros problèmes de performances sur la version PC du jeu, ou si vous êtes allergiques aux menus éparpillés un peu partout.

Le premier mod, baptisé More Graphics Options, par Aiyke, propose fort justement d'autres options graphiques pour drastiquement améliorer les performances de Monster Hunter Wilds. Il propose notamment d'enlever certains détails superflus comme les feuillages, qui peuvent cependant grandement mettre à mal votre framerate. Si votre machine ne peut notamment pas activer le Frame Generation, voici donc un mod à récupérer sur Nexus Mods qui pourrait vous être salvateur.

Le second mod qui nous intéresse s'appelle All in One Menu, par melodyhalftone. Comme son nom l'indique, il propose de rassembler tous les menus tels que la Forge, la gestion d'inventaire ou de son équipement directement dans le menu principal de Monster Hunter Wilds. Cela devrait notamment vous faire gagner beaucoup de temps en endgame, plutôt que d'avoir à faire des incessants aller-retours entre les terrains de chasse et le camp de base. Pour le récupérer, rendez-vous une fois encore sur Nexus Mods. Rappelons toutefois que l'installation de mods risque de rendre indisponible le multijoueur dans Monster Hunter Wilds. À utiliser donc en connaissance de cause.

Source : Nexus Mods