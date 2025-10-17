Encore victime d’un certain nombre de bugs, Monster Hunter Wilds se prépare désormais à accueillir une nouvelle mise à jour, qui résoudra les problèmes identifiés par Capcom.

Si Capcom se prépare d’ores et déjà pour la sortie de Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, annoncée pour le 13 mars 2026, l’aventure Monster Hunter Wilds est encore loin d’être terminée pour autant. En effet, environ huit mois après sa sortie, le dernier opus de la saga continue régulièrement d’accueillir toutes sortes de mises à jour, notamment destinées à enrichir le contenu du jeu pourtant déjà très généreux. La prochaine, cependant, visera surtout à corriger une liste de problèmes pouvant actuellement entacher l’expérience.

Une mise à jour se prépare pour Monster Hunter Wilds

Dans un post publié sur le site officiel de Monster Hunter Wilds, Capcom a en effet indiqué avoir identifié un certain nombre de problèmes, qui sont donc actuellement à l’étude pour être corrigés via une prochaine mise à jour. Cela concerne notamment les joueurs PS5, qui peuvent être victimes d’un bug faisant que le texte du Passe DLC Cosmétique ne s’affiche pas correctement, mais aussi l’ensemble des joueurs, qui peuvent avoir des difficultés à rejoindre une quête dans les salons en ligne de Monster Hunter Wilds après avoir activé le crossplay.

Ce ne seront toutefois pas les seuls problèmes corrigés à l’issue du prochain patch. Car comme le révèle Capcom, la version 1.030.02.00 sera également l’occasion pour eux de s’intéresser aux cas suivants :

Les quêtes ciblant à la fois Lagiacrus et Uth Duna pendant la saison de l’Abondance dans la Forêt Écarlate ne peuvent pas être créées.

Certains combats contre les 9★ Uth Duna sont plus durs que prévu.

Même après avoir réussi à vaincre un clone de Nerscylla généré par Omega Planetes au cours de la quête, celui-ci peut encore se renforcer comme si les joueurs avaient échoué à le vaincre.

Le Rocket Punch d’Omega Planètes ne peut pas être détruit par les tirs d’un lance-canon.

Dans certaines conditions, un clone de Nerscylla n’apparaît pas lorsqu’Omega Planetes commence à se préparer pour l’attaque Delta, ce qui rend impossible de lui infliger des dégâts.

Notez en revanche que pour l’heure, Capcom n’est pas encore en mesure de dire quand précisément sera déployée cette prochaine mise à jour de Monster Hunter Wilds. Néanmoins, pour les joueurs touchés par ces nombreux problèmes, sachez donc qu’une solution est en approche, et qu’il ne devrait désormais plus être qu’une question de temps avant qu’ils ne soient enfin corrigés.

Source : Capcom