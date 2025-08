Monster Hunter Wilds va bientôt se mettre à jour et Capcom dévoile une partie de ce qui nous attend. Malheureusement, ça ne fait pas l'unanimité et beaucoup de joueurs ragent déjà.

Monster Hunter Wilds n’a visiblement pas fini de faire parler de lui. Alors qu’il est en pleine tempête depuis la sortie de sa bande originale hors de prix, les joueurs PC sont une nouvelle fois exaspérés. Capcom a en effet déployé une petite mise à jour il y a peu avec des nouveautés et des ajustements pour améliorer l’expérience. Le problème c’est que sur PC, il y a des soucis plus urgents et rien ne change.

Le prochain patch de Monster Hunter Wilds arrive bientot, mais...

Dès sa sortie, Monster Hunter Wilds s'est vivement fait critiquer sur PC pour son manque d’optimisation. Entre les textures baveuses, les soucis de framerate ou encore quelques crashs, les joueurs PC sont frustrés. Ils le sont d’autant plus qu’après plusieurs mois, rien n’a vraiment changé. Malgré une période review bombing (une nouvelle vague est en cours d’ailleurs) et des retours sur les réseaux sociaux, Capcom n’aurait fait que quelques patchs sans vraiment bousculer les performances. La prochaine mise à jour quant à elle, ajoutera des nouveautés et corrigera certaines choses liées au gameplay, mais pas ce qu’il faut.

Certains fans sont exaspérés, c'est le ras-le-bol

Au menu du prochain patch 1.021 à venir le 13 août prochain, Capcom annonce des changements concernant le Seikret, la monture de Monster Hunter Wilds. Le maniement de ce dernier sera nettement amélioré. Il devrait être plus réactif et son utilisation sera plus fluide. Les menus aussi gagneront normalement en ergonomie lorsqu’on cherchera à les ouvrir en montant la créature. L’autre point important que Capcom souligne pour son prochain patch concerne les commandes sur la carte du monde qui seront elles aussi améliorées et plus lisibles.

Des changements bienvenus, qui viendront se greffer à tout ce qui est déjà prévu, comme l’ajout d’une nouvelle difficulté par exemple. Mais pour les joueurs PC, c’est un peu le ras-le-bol puisque rien ne semble être prévu pour optimiser davantage les performances de Monster Hunter Wilds. Sur les réseaux sociaux, la colère se fait encore une fois entendre. Capcom n’a pas encore communiqué les notes de patch complète de son patch 1.021 et n’a pas non plus répondu aux réactions des joueurs à l’heure où ces lignes sont écrites.



Quelques réactions au post de Capcom pour la prochaine mise à jour de Monster Hunter Wilds

Source : Monsyer Hunter officiel via x.com