Monster Hunter Wilds était présent lors de la soirée d’ouverture de la Gamescom 2025 et nous a annoncé un partenariat du tonnerre avec Final Fantasy 14. En parallèle, le jeu continue de se mettre à jour régulièrement avec notamment de nombreux correctifs et bien évidemment du nouveau contenu. Toutefois, les joueurs PC se sentent toujours autant délaissés alors que Wilds a de très gros problèmes d’optimisation depuis la sortie. À tel point qu’ile st mal noté sur Steam. Mais la patience va visiblement être payante puisque Capcom va enfin voler à leur secours.

Monster Hunter Wilds va enfin avoir le droit à sa mise à jour PC tant attendue

Oui, ça y est, Capcom a officiellement communiqué sur les problèmes d’optimisation de Monster hunter Wilds sur PC, il était temps ! Mieux vaut tard que jamais comme on dit. Sur ses réseaux sociaux, Capcom déclare que la Grande mise à jour 4 prévue pour cet hiver comportera de très nombreux correctifs à l’intention des joueurs PC. Il faudra s’attendre à de vrais changements cette fois normalement puisque les développeurs prévoient d’apporter des « optimisations sur les cartes graphiques et les processeurs » dans un premier temps. Ce déploiement de correctifs devrait avoir pour conséquence d’améliorer les performances en jeu sur la plupart des configurations.

Toutefois, Capcom ne compte pas s’arrêter là et prévoit déjà « une seconde vague de mesures correctives » peu après cette Grande mise à jour 4. Les détails ne sont pas encore connus et seront divulgués un peu plus tard. Voilà qui devrait certainement rassurer les joueurs de Monster Hunter Wilds qui peinent à faire tenir le framerate stable ou qui ne profite pas de textures optimales. On attendra maintenant les notes de patch complètes pour voir ce que nous a préparé Capcom, mais au moins c’est acté, des correctifs ciblés sont en route.

Source : Monster Hunter FR officiel via x.com