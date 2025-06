Capcom vient de déployer une énorme mise à jour pour Monster Hunter Wilds. Disponible dès ce jour, ce patch apporte une montagne de nouveautés. Monstres emblématiques, améliorations techniques, nouveaux équipements, événements saisonniers… tout est fait pour relancer l'intérêt du jeu et récompenser les chasseurs les plus fidèles.

Le retour du Lagiacrus et du Seregios sur Monster Hunter Wilds

Premier gros ajout : le Lagiacrus et le Seregios font leur grand retour. Ces deux monstres emblématiques sont accessibles via des missions spéciales, à condition d’avoir atteint le rang de chasseur 31. Une fois vaincus, leurs formes alpha deviennent disponibles à partir du rang 41. De quoi offrir un vrai challenge aux vétérans. Autre nouveauté, des monstres alpha peuvent désormais apparaître au milieu de groupes classiques. Une belle surprise en pleine expédition.

La mise à jour enrichit aussi l’arsenal des chasseurs. On trouve de nouvelles armes, des talents inédits et des ensembles d’armure en version alpha. Ces derniers sont débloqués automatiquement si vous possédez déjà version de base. Côté esthétique, le jeu ajoute des poses, émotes, stickers, titres et plaques de profil. Et pour ceux qui aiment personnaliser leur apparence, le mode photo gagne en options, y compris à la première personne.

Un jeu plus confortable et plus vivant

Capcom continue d’améliorer le confort de jeu sur Monster Hunter Wilds. On peut désormais accéder à des coffres en dehors des tentes, changer de lobby plus facilement, ou encore personnaliser les camps provisoires. Le Festival de la Concorde, prévu du 23 juillet au 6 août, apportera aussi son lot de contenus temporaires. Tenues spéciales, nouvelle ambiance pour le Grand-Camp, ajustements du menu de la cantine… même le Bowling baril aura droit à des bombes spéciales.

Par ailleurs, deux nouveaux Chasseurs de soutien, Mina (épée et bouclier) et Fabius (lance), rejoignent l’aventure Monster Hunter Wilds. Ils pourront vous aider dans certaines missions, notamment si vous jouez en solo.

Une version PC ultra peaufinée

Sur Steam, les améliorations sont nombreuses. Le jeu Monster Hunter Wilds prend désormais en charge le DLSS 4 de NVIDIA et le FSR 4 d’AMD. Résultat : une meilleure fluidité et un rendu plus propre pour les joueurs équipés. Bonne nouvelle, la génération de trames et l’upscaling peuvent être configurés séparément. Une vraie flexibilité.

Capcom ajoute aussi plusieurs options pratiques sur Monster Hunter Wilds : personnalisation du clavier, alertes système, raccourcis pour les objets, historique des conversations, et bien plus. Même la gestion de la VRAM a été revue pour éviter les surcharges, sans toucher aux performances.

Des combats mieux équilibrés sur Monster Hunter Wilds

Presque toutes les armes du jeu Monster Hunter Wilds reçoivent des ajustements. Certaines voient leurs dégâts augmentés, d'autres gagnent en réactivité. Les doubles lames deviennent plus nerveuses, l’épée longue plus puissante, et la morpho-hache plus fluide. Capcom en profite pour corriger plusieurs bugs liés à des talents ou des animations. Même les Chasseurs de soutien, les Palicos et les montures Seikret profitent de ces rééquilibrages. Tout est fait pour rendre les combats plus dynamiques et plus justes.

En plus des monstres, de nombreuses quêtes secondaires font leur apparition, dont certaines axées sur la pêche ou l’observation de la faune. Une nouvelle zone est aussi accessible dans la Forêt écarlate sur Monster Hunter Wilds.

Autre point important : Capcom renforce son système de sécurité. Les scores manifestement frauduleux ne seront plus enregistrés dans les classements. Les tricheurs risquent même des suspensions automatiques. Un message clair pour protéger l’expérience de tous.

Source : Capcom